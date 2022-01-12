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Son dakika haberi | Akşener: İktidar ve muhalefet el ele verip kadın ölümlerini silelim - Son Dakika

Son dakika haberi | Akşener: İktidar ve muhalefet el ele verip kadın ölümlerini silelim

12.01.2022 13:28
Son dakika haberi | Akşener: İktidar ve muhalefet el ele verip kadın ölümlerini silelim

Son dakika haberleri: İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kaybettiğimiz her gencin ardından üzüntü beyanlarında bulunmak yetmiyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kaybettiğimiz her gencin ardından üzüntü beyanlarında bulunmak yetmiyor. Katledilen her kadının ardından ağıt yakmak yetmiyor. Gel, iktidar ve muhalefet el ele verelim; bu ülkenin lügatından kadın ölümlerini, genç ölümlerini silelim" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Enes Kara'nın ölümüyle ilgili "Enes'i, aynı Fedai öğretmenimiz gibi hapsedildiği umutsuzluğa kurban verdik. Elinden alınan özgürlüğe, en yakınlarından gördüğü umursamazlığa ve yaşamaya zorlandığı hayatın sonucunda çıkışı intiharda bulmasına kahrolduk" diye konuştu.

'AÇIK YÜREKLİLİKLE HER KATKIYI VERMEYE HAZIRIZ'Eski nişanlıları tarafından öldürülen Raziye Oskay ve avukat Dilara Yıldız'ı hatırlatan Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulunmak istediğini dile getirerek, "Artık yeter. Bu ölümlerin artık durması gerekli. Senin de çocukların var, senin de torunların var. Bu ölümlere benim üzüldüğüm gibi senin de üzüldüğünü biliyorum. Bunun siyasi bir yanı yok. Her hafta çocuklarımız ölüyor. Her hafta gençlerimiz ölüyor. Her hafta kadınlarımız ölüyor. Ölümlerin ardından tweet'ler atmak yetmiyor. Kaybettiğimiz her gencin ardından üzüntü beyanlarında bulunmak yetmiyor. Katledilen her kadının ardından ağıt yakmak yetmiyor. Gel, iktidar ve muhalefet el ele verelim; bu ülkenin lügatından, kadın ölümlerini, genç ölümlerini silelim. Ben ve partim, açık yüreklilikle her türlü katkıyı vermeye hazırız. Yeter ki artık çocuklarımız ölmesin. Yazıktır. Maalesef kendisinin bu çağrıma cevap vereceğinden şüpheliyim" dedi. 'DİĞER FAİZLER YÜKSELDİ'Hükumetin yeni ekonomi modelini de eleştiren Meral Akşener, "Sayın Erdoğan'ın, adına 'yeni ekonomi modeli' dediği, bu ucube dönemde atılan adımlar; ekonomimizi, giderek daha da kırılgan hale getiriyor. Milletimiz her geçen gün fakirleşiyor. Enflasyon canavarı, her geçen gün paramızı da itibarımızı da eritiyor" diye konuştu. Para politikasında, ekonomideki riskleri göz ardı ederek, küresel gelişmeleri de yok sayarak, atılan adımların pek çok olumsuzluğa yol açtığını savunan Akşener, "İlk önce Türk lirası tarihinin en değersiz, en itibarsız dönemine girdi. Ekonomide tek bir faiz olmadığını bir türlü kavrayamayan, bu olağanüstü liyakatli arkadaşların attığı sorumsuz adımlar yüzünden; Merkez Bankası'nın politika faizleri düştü; ama diğer bütün faizler yükseldi. MÜSİAD Başkanı bile canlı yayında Merkez Bankası faizlerindeki düşüşün iş dünyasına yansımadığını söyledi. Oluşan tahribat maalesef bunlarla da sınırlı kalmadı. Ülke riskini en iyi ölçen göstergelerden biri olan Kredi Risk Primi, tarihin en yüksek seviyelerine çıktı. Türk lirasındaki değer kaybı bankalarımızın, sermaye yeterlilik rasyolarını olumsuz etkileyip mevduat sahiplerinin tedirgin olmasına yol açtı" dedi.'HAZİNEDEN ÇOK DAHA FAZLA FAİZ GİDERİ ÇIKACAK'Kur korumalı mevduat sisteminin uygulanmaya başlandığını hatırlatan Akşener, "Peki işe yaradı mı? Hayır. Görüyoruz ki döviz tevdiat hesaplarında artış var. Riskler azaldı mı? Hayır. Tam tersine doların artması sonucunda artık hazineden çok daha fazla faiz gideri çıkacak. Merkez Bankası artık daha mı güçlü? Hayır. Maalesef net rezervler, tarihin en dip seviyesinde. Enflasyon düştü mü? O da hayır. AK Parti'nin iş başına geldiği tarihten daha yüksek bir enflasyon ve hayat pahalılığı var" diye konuştu.LÜTTFÜ TÜRKKAN 2 AY SONRA TOPLANTIDA

Öte yandan Bingöl'de şehit ağabeyi Tahir Gümren'e küfreden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, yaklaşık 2 ay sonra partisinin grup toplantısına katıldı.

Son dakika haberi | Akşener: İktidar ve muhalefet el ele verip kadın ölümlerini silelim
Son dakika haberi | Akşener: İktidar ve muhalefet el ele verip kadın ölümlerini silelim
Son dakika haberi | Akşener: İktidar ve muhalefet el ele verip kadın ölümlerini silelim
Son dakika haberi | Akşener: İktidar ve muhalefet el ele verip kadın ölümlerini silelim
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Meral Akşener, İYİ Parti, Muhalefet, İktidar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Akşener: İktidar ve muhalefet el ele verip kadın ölümlerini silelim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Akşener: İktidar ve muhalefet el ele verip kadın ölümlerini silelim - Son Dakika
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