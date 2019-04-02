Son Dakika Haberleri: Akşener, İmamoğlu'nu Kabul Etti

Akşener, İmamoğlu'nu Kabul Etti

16 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

Akşener, İmamoğlu'nu Kabul Etti, System.String[]
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

İmamoğlu, beraberinde eşi Dilek İmamoğlu ve çocuklarıyla Anıtkabir ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinin ardından İYİ Parti Genel Merkezi'ne geçti.

Genel Başkan Meral Akşener, makamında bir süre görüştüğü İmamoğlu ve ailesine ziyaret için teşekkür etti.

Ekrem İmamoğlu'nu seçim dönemindeki çalışmalarından dolayı kutlayan Akşener, "Çok zorlu, heyecanlı bir kampanyayı son derece sağduyulu, sakin, güler bir yüzle yönetti. Kendisine teşekkür ediyorum." dedi.

Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Allah gayretlerini ibadet saysın. İnşallah başarılarının devamını diliyorum. Çok başarılı bir belediye başkanlığını Allah nasip etsin kendisine. Bu yorgun argın günün sonunda ziyareti için çok teşekkür ediyorum."

Akşener, bir soru üzerine seçim sonuçlarına itirazların olabileceğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Ama bizim İstanbul il başkanımızla da beraber takip ettiğimiz gibi 31 bin 186 sandığın ikisi hariç bütün sandıkların imzalı, ıslak imzalı tutanakları elimizde. Dolasıyla bu halde bitmesi sadece yorar. Herkesi yorar. Ben Sayın Cumhurbaşkanından, Sayın İmamoğlu'nu tebrik etmesini ve tansiyonu düşürmesini bekliyorum."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:33 Kaynak: AA

Cumhuriyet Halk Partisi, Meral Akşener, İYİ Parti, İmamoğlu, Politika
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