Akşener: "İmece usulü, 6 ayda bir siyasi partiyi kurmuş ve seçime girecek hale getirmiş tek siyasi hareketiz" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bursa İl Teşkilatınca düzenlenen üye katılım törenine katıldı. (2)

"Bu çok zorlu, çok zevkli ama çok da acı verici bir yolculuktu"

"Siyaset tarihinde belki, Türkiye'ye dair söylemiyorum bunu, imece usulü, 6 ayda bir siyasi partiyi kurumsallaştırmış, kurmuş ve seçime girecek hale getirmiş tek siyasi hareketiz, tek bu yolculuğu başarmış insanlar topluluğuyuz. Onun için ben her birinize 'iyi ve cesur insanlar' ve bu harekete de 'cesurlar hareketi' diyorum"