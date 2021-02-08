Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir - Son Dakika

Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir

08.02.2021 00:00

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kurultay sürecinde 'muhalif' söylemleri ile öne çıkan İzmir Milletvekili Aytun Çıray'ı siyasi başdanışmanı görevine getirmesi partide tepkilere neden oldu. Bu atamaya tepki gösteren İYİ Partili Müsavat Dervişoğlu, "Parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kongre sonrası parti yönetimine eleştiriler yönelten İzmir Milletvekili Çıray ile görüştü. Görüşmenin ardından Çıray, Genel Başkan siyasi başdanışmanı olarak atandı.

"BUNCA TECRÜBEYİ GÖZÜMDEN SAPANLA VURULMAK İÇİN YAŞAMADIM"

Bu atamaya ilk tepki İYİ Parti İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi. Sosyal medyadan açıklama yapan Dervişoğlu, "Bir ince satış var lakin malı ve taciri ifşa etmeden önce, ince ince düşünmemiz gerekiyor. Acelemiz yok yani!... Hiç kimse beni öfkeyle laf söylemeye ve kontrolsüz adımlar atmaya zorlamasın. Bunca tecrübeyi, gözümden sapanla vurulmak için yaşamadım. Sadece bilinsin istedim" ifadelerini kullandı.

Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir

"ÖNÜNÜ AÇMAK LAZIM"

Dervişoğlu, daha sonra yaptığı paylaşımda ismini vermeden, "Parti politikalarını bu denli istiskal ve parti yöneticilerine bunca hakaretten sonra, o makam, o kişiye az gelir. Önünü açmak lazım! Sabah ola hayrola... Yarın başka önermelerim de olacak!" dedi.

Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir
Müsavat Dervişoğlu

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti'nin 2. Olağan Kurultay'da Genel İdare Kurulu (GİK) üyeliği seçimi için delegelere gönderildiği iddia edilen 'oy verilmeyecekler' listesinde aralarında Aytun Çıray, Ümit Özdağ, İsmail Koncuk'un da bulunduğu çok sayıda isim yer almıştı. Liste büyük tartışma yaratmıştı. Parti yönetimine giremeyen isimlerden Çıray, "Partide makas değişikliği için alan temizliği yapıldı" çıkışıyla dikkati çekmişti. Çıray'ın da aralarında bulunduğu 13 isim, TBMM'de grup toplantısına katılmamıştı.

Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir

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Son Dakika Politika Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir - Son Dakika


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