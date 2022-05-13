Akşener'in Dinlediği Esnaf: "Esnaf Kan Ağlıyor. Sağ Olsun Recep Ağa Piyasa Bitirdi. Nasıl Çıkacağım Bu İşin İçinden? Yazık Değil Mi?" - Son Dakika
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Akşener'in Dinlediği Esnaf: "Esnaf Kan Ağlıyor. Sağ Olsun Recep Ağa Piyasa Bitirdi. Nasıl Çıkacağım Bu İşin İçinden? Yazık Değil Mi?"

13.05.2022 22:51

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in, Mersin Mut’ta dinlediği esnaf; dükkanının elektrik faturasına isyan ederek; “Normalde bin 500 lira gelen fatura 4 bin 665 lira şu anda, biz esnaf bittik. Esnaf kan ağlıyor. Sağ olsun Recep ağa piyasayı bitirdi. Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Yazık değil mi?” dedi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: KEMAL SEVİNDİRCİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mersin Mut'ta dinlediği esnaf; dükkanının elektrik faturasına isyan ederek; "Normalde bin 500 lira gelen fatura 4 bin 665 lira şu anda, biz esnaf bittik. Esnaf kan ağlıyor. Sağ olsun Recep ağa piyasayı bitirdi. Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Yazık değil mi?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 2020 yılında başladığı farklı illerdeki esnaf ziyaretlerini sürdürüyor. Akşener, bugün esnafın sorunlarını dinlemek için önce Karaman'a daha sonra da Mersin'in Mut ilçesine geldi. Mut'ta önce yurttaşlara hitap eden Akşener, daha sonra, esnafı ziyaret ederek onlarla sohbet etti.

Akşener, fatura ödeme merkezini ziyaret etti ve "İşler nasıl?" sorusunu yöneltti. İşletmeci, "Elektrik fatura ödeme merkezi olarak köylülerimizin faturaları çok yüksek geldiğinden dolayı çok şikayet oluyor. Bunları Meclis'te daha çok bilgilendirme yaparsanız köylülerimiz, çiftçilerimiz adına çok seviniriz. Örnek veriyorum bin liralık bir fatura 3 bin liraya çıktı. Bahsetmiş olduğum tarımsal sulama" yanıtını verdi.

Akşener'in "Veresiye defteriniz var mı sorusuna" eczacı "Var" diye cevap verdi. Akşener, "Doktorun yazdığı ilacın katkı payı, diyelim ki 60 lira tutuyor, alamadan gidiyor diyorlar, öyle mi" sorusuna ise eczacı "Evet gittikçe kötüleşiyor, çok kötü durum. Yarısını veriyor, yarısını yazdırıyorlar" diye karşılık verdi. Akşener, "Bunlar büyük rakamlar değil 50 liradan, 60 liradan bahsediyoruz. Biz Mut'tayız çiftçiliğin, üretimin olduğu bir yerdeyiz buna rağmen gelinen nokta. Bu nedir elektrik parası, gübrenin parası" dedi.

Akşener'in ziyaret ettiği bir dönerci ise şunları söyledi:

"Normalde bin 500 lira gelen fatura 4 bin 665 lira şu anda, biz esnaf bittik. 10 kilo döner satıyorum, tavuğun kilosu 50 lira, piyasa bitmiş, esnaf kan ağlıyor. Sağ olsun Recep ağa piyasayı bitirdi. Nasıl çıkacağım bu işin içinden? Yazık değil mi? Çiftçiyi bitirdi, mazot, gübre… Suriyelilere vatandaşlık veriyor niye veriyorsun birbirimize düşürecek bizi. Başka bir şey değil."

Akşener şöyle karşılık verdi:

"Sayın Erdoğan bu kadar insanı, Suriye'nin içişlerine karışıp buraya getirdi. 2010'dan 2022'ye kadar… Kimine göre 5 milyon kimine göre 6 milyon, rakam da belli değil. Biz bir simülasyon yaptık, onların doğum hızı ile sizlerin bizlerin doğum hızını hesapladık. 2053 yılında Suriyeli sığınmacılar, Beşar Esad ile anlaşıp gönderilmediği taktirde 35 milyona çıkacak. Ben bütün bunların, kafalara göre katılmanın sonucunda gelinen nokta. Sayın Erdoğan bunlara herhangi bir şey yapmaz. Onun için ne yapmamız gerekiyor, bu seçimde oylarımızla, demokrasiyle bu seçimde bu arkadaşları emekli etmemiz gerekiyor."

Esnaf son olarak Cumhurbaşkanlığı adaylı için " Mansur Yavaş'ı çıkaracaksın yüzde 60 sıyıracaksın, süpüreceksin, bitti. Çıkmazsa sıkıntı olur. Mansur Yavaş'ı koy piyasaya, anam da oy verir" diye konuştu.

Akşener'in Dinlediği Esnaf: Esnaf Kan Ağlıyor. Sağ Olsun Recep Ağa Piyasa Bitirdi. Nasıl Çıkacağım Bu İşin İçinden? Yazık Değil Mi?
Akşener'in Dinlediği Esnaf: Esnaf Kan Ağlıyor. Sağ Olsun Recep Ağa Piyasa Bitirdi. Nasıl Çıkacağım Bu İşin İçinden? Yazık Değil Mi?
Akşener'in Dinlediği Esnaf: Esnaf Kan Ağlıyor. Sağ Olsun Recep Ağa Piyasa Bitirdi. Nasıl Çıkacağım Bu İşin İçinden? Yazık Değil Mi?
Akşener'in Dinlediği Esnaf: Esnaf Kan Ağlıyor. Sağ Olsun Recep Ağa Piyasa Bitirdi. Nasıl Çıkacağım Bu İşin İçinden? Yazık Değil Mi?

YORUMLAR
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İYİ Parti, Mersin, İsyan, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Akşener'in Dinlediği Esnaf: 'Esnaf Kan Ağlıyor. Sağ Olsun Recep Ağa Piyasa Bitirdi. Nasıl Çıkacağım Bu İşin İçinden? Yazık Değil Mi?' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'in Dinlediği Esnaf: "Esnaf Kan Ağlıyor. Sağ Olsun Recep Ağa Piyasa Bitirdi. Nasıl Çıkacağım Bu İşin İçinden? Yazık Değil Mi?" - Son Dakika
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