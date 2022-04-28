Akşener'in Dinlediği Esnaf: "Öğrencilerimiz İçecek Alamıyor Parasızlıktan, Sadece Dürüm Alabiliyor" - Son Dakika
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Akşener'in Dinlediği Esnaf: "Öğrencilerimiz İçecek Alamıyor Parasızlıktan, Sadece Dürüm Alabiliyor"

28.04.2022 18:19

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya’nın Kepez ilçesinde esnafı ziyaret etti. Kepezli bir lokantacı, “İşler çok iyi değil. Öğrencilerimiz içecek alamıyor parasızlıktan, sadece dürüm alabiliyor. Gramajları az tutmaya çalışıyoruz” dedi. Tıp fakültesinde okuyan bir öğrenci ise “Pratisyen hekimlerle devam edeceklerini söylüyorlar. Tıp fakültesi okuyan öğrencilerin neredeyse tamamı yurt dışına gitmeyi düşünüyor. Hem hasta bakım oranı yüzünden hem fiyatlar yüzünden” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Antalya'nın Kepez ilçesinde esnafı ziyaret etti. Kepezli bir lokantacı, "İşler çok iyi değil. Öğrencilerimiz içecek alamıyor parasızlıktan, sadece dürüm alabiliyor. Gramajları az tutmaya çalışıyoruz" dedi. Tıp fakültesinde okuyan bir öğrenci ise "Pratisyen hekimlerle devam edeceklerini söylüyorlar. Tıp fakültesi okuyan öğrencilerin neredeyse tamamı yurt dışına gitmeyi düşünüyor. Hem hasta bakım oranı yüzünden hem fiyatlar yüzünden" diye konuştu.

Meral Akşener, bugün Kepez'de esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Yurttaşların yoğun ilgi gösterdiği Akşener, öğrencilerle de sohbet etti.

"ÖĞRENCİLERİMİZ İÇECEK ALAMIYOR PARASIZLIKTAN, SADECE DÜRÜM ALABİLİYOR"

Akşener, öğrencilerin sık kullandığı bir lokantayı işleten esnafa "İşler nasıl" diye sordu. Esnaf, "İşler çok iyi değil. Öğrencilerimiz içecek alamıyor parasızlıktan, sadece dürüm alabiliyor. Gramajları az tutmaya çalışıyoruz. Alım gücü düşük, hele öğrencinin tamamen düşük. Burası 'öğrenci kafeler caddesi' olarak geçiyor" yanıtını verdi.

Bir çiğköfteci ise Akşener şunları söyledi:

"Küçük bir çiğköftecide 10 kişi çalışıyoruz. Bizim fiyatlarımız biraz düşük. Müşterinin alım gücü gerçekten zayıf. Şöyle bir fiyatlara bakarsanız, 90 liraya bir 1 kilo çiğköfte satıyoruz; deyim yerindeyse bulgur. Ama yapacak bir şeyimiz yok. Hayat o kadar pahalandı ki yapacak bir şey yok."

Çiğköftecide çalışan bir öğrenci ise Akşener'e, "Şu dönemde öğrenci olunmasa bile ailenin desteğiyle geçinebilmek zor. Kendi başımıza bir yerlere gelebilmeye çalışıyoruz. Öğretmenlik okudum" dedi.

Akşener dert yanan tıp fakültesi öğrenci bir genç de şöyle konuştu:

"TIP FAKÜLTESİ OKUYAN ÖĞRENCİLERİN NEREDEYSE TAMAMI YURT DIŞINA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYOR"

"KYK sıkıntıları yaşadık. KYK açıklanmadı ama eğitim-öğretim başladı. Yedeklere düştük. KYK yetersizliği konusunda çok fazla yatak sıkıntısı var. Ayrıca yemek ücretlerini artırdıklarını söylediler ama şu anda daha fazla ücret ödüyoruz. Gramajlar düştü ama yemek ücretleri sabit kaldı. Ben tıp fakültesi öğrencisi olduğum için çok fazla yurt dışına giden arkadaşlarımız oluyor. Pratisyen hekimlerle devam edeceklerini söylüyorlar. Tıp fakültesi okuyan öğrencilerin neredeyse tamamı yurt dışına gitmeyi düşünüyor. Hem hasta bakım oranı yüzünden hem fiyatlar yüzünden."

Akşener'in Dinlediği Esnaf: Öğrencilerimiz İçecek Alamıyor Parasızlıktan, Sadece Dürüm Alabiliyor
Akşener'in Dinlediği Esnaf: Öğrencilerimiz İçecek Alamıyor Parasızlıktan, Sadece Dürüm Alabiliyor
Akşener'in Dinlediği Esnaf: Öğrencilerimiz İçecek Alamıyor Parasızlıktan, Sadece Dürüm Alabiliyor
Akşener'in Dinlediği Esnaf: Öğrencilerimiz İçecek Alamıyor Parasızlıktan, Sadece Dürüm Alabiliyor

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Tıp Fakültesi, Pratisyen, İYİ Parti, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Akşener'in Dinlediği Esnaf: 'Öğrencilerimiz İçecek Alamıyor Parasızlıktan, Sadece Dürüm Alabiliyor' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'in Dinlediği Esnaf: "Öğrencilerimiz İçecek Alamıyor Parasızlıktan, Sadece Dürüm Alabiliyor" - Son Dakika
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