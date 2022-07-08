Akşener'in Dinlediği Genç: "Bıçağı Size 8 Santim Saplayanın 3 Santim Geri Çekmesi Lütuf Değildir" - Son Dakika
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Akşener'in Dinlediği Genç: "Bıçağı Size 8 Santim Saplayanın 3 Santim Geri Çekmesi Lütuf Değildir"

08.07.2022 19:20

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in dinlediği genç kadın; “Geleceğim yok, hayat kuramam… Bir şeylere sahip olmak istesem de olamayacağıma inanıyorum” dedi. Başka bir genç ise, “Benzine iki lira indirim gelmiş, dolar bir lira düşmüş; alkış, kıyamet… Bıçağı size 8 santim saplayanın 3 santim geri çekmesi lütuf değildir ve tebriği, teşekkürü hak etmez” diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in dinlediği genç kadın; "Geleceğim yok, hayat kuramam… Bir şeylere sahip olmak istesem de olamayacağıma inanıyorum" dedi. Başka bir genç ise, "Benzine iki lira indirim gelmiş, dolar bir lira düşmüş; alkış, kıyamet… Bıçağı size 8 santim saplayanın 3 santim geri çekmesi lütuf değildir ve tebriği, teşekkürü hak etmez" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gençlerle buluşmaya devam ediyor. Akşener, Ankara'da çekilen "Gençler İçin Gençlerle Beraber" programının dokuzuncu bölümünü yayınladı.

Akşener'in, "Umutla ilgili, nefes almak ile ilgili sorunlar var. Ne olmalı ki bu ülkede yarına neşeyle, umutla, endişesiz bakabilmelisiniz" sözleri üzerine bir genç, "Mutluluk zaten hiç yok. Böyle bir gün dolu dolu yaşadığımı falan hiç hatırlamıyorum" dedi. Başka bir genç kadın ise, "24 saat mutlu olduğum bir günü hatırlamıyorum" diye konuştu.

Bir genç, "Hiçbir yönden hak tanınmayan bir ülkede hala mücadele etmeye çalışıyoruz. Hala ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Ama saçımıza, başımıza, üstümüze, kolumuza ne taktığımıza bakıyorlar" diye anlattı. Başka bir genç, "Bana mülakatta mesleğime dair, aldığım eğitime dair ya da kullandığım programa dair hiçbir soru sorulmadı" diye dert yandı.

Akşener ise, "Ne soruldu" sorusu üzerine genç, "Bizim şirketten kimi tanıyorsun" diye sorulduğunu söyledi.

Bir genç kadın, "5 yıl sonra belki şansım yaver giderse asgari ücretle mesleğimi yapabiliyor olabilirim" diye konuşurken, başka biri "Biz bu ülkenin evladı değil miyiz? Zorumuza gidiyor" diye sitem etti. Bir diğer genç kadın, "Geleceğim yok, hayat kuramam… Bir şeylere sahip olmak istesem de olamayacağıma inanıyorum" dedi.

Diğer bir genç, "Afette evi yanmış insanlara çay atan insan bunu bilmez ki… Benzine iki lira indirim gelmiş, dolar bir lira düşmüş; alkış, kıyamet… Bıçağı size 8 santim saplayanın 3 santim geri çekmesi lütuf değildir ve tebriği, teşekkürü hak etmez" diye konuştu.

Akşener'in "Öfken var mı?" sorusuna genç kadın "Çok" diye cevap verirken; başka bir kadın ise, "Çünkü neden sinirli olmayayım ki? Niye gözlerimi kapatayım, kulaklarımı kapatayım? 3 maymunu oynamıyoruz burada" diye konuştu.  Bir başka genç kadın da "Umutsuzum, mutsuzum, çok öfkeliyim ama bir şekilde hayata tutunmaya çalışıyorum" dedi.

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'in Dinlediği Genç: 'Bıçağı Size 8 Santim Saplayanın 3 Santim Geri Çekmesi Lütuf Değildir' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'in Dinlediği Genç: "Bıçağı Size 8 Santim Saplayanın 3 Santim Geri Çekmesi Lütuf Değildir" - Son Dakika
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