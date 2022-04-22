Akşener'in Dinlediği Genç: "Türkiye'de Öğrenci Olmak 'Survivor' Gibi. Böyle Bir Gençlikten Umut Beklenemez" - Son Dakika
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Akşener'in Dinlediği Genç: "Türkiye'de Öğrenci Olmak 'Survivor' Gibi. Böyle Bir Gençlikten Umut Beklenemez"

22.04.2022 20:53

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in gençler ile bir araya geldiği ve gençlerin yaşadıkları sorunları dinlediği “Gençler İçin Gençlerle Beraber” adlı programın 3. bölümünü yayınladı. Bir genç, Akşener’e; “Türkiye’de öğrenci olmak gerçekten ‘survivor’ gibi. Her gün hayatta kalmaya çalışıyorsun. Böyle bir gençlikten umut beklenemez. Bu hükümet Türk gençliğine bir gençlik borçlu” dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gençler ile bir araya geldiği ve gençlerin yaşadıkları sorunları dinlediği "Gençler İçin Gençlerle Beraber" adlı programın 3. bölümünü yayınladı. Bir genç, Akşener'e; " Türkiye'de öğrenci olmak gerçekten 'survivor' gibi. Her gün hayatta kalmaya çalışıyorsun. Böyle bir gençlikten umut beklenemez. Bu hükümet Türk gençliğine bir gençlik borçlu" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, gençlerin sorunlarını ve fikirlerini dinlediği, sosyal medya platformunda paylaşılan "Gençler İçin Gençlerle Beraber" isimli programın 3. bölümünü yayınladı.

Akşener sosyal medya hesabından, "Gençlerimizi susturmaya, bastırmaya ve sindirmeye çalışanlara karşı onları özne yapmak için, onların fikirlerini ve dertlerini yok sayan buyurganlığı sona erdirmek için, 'gençler için gençlerle beraber'in 3. bölümü yayında" notuyla programın bir kısmının bulunduğu bir video paylaştı. Gençler, Akşener'in sorularına şu yanıtları verdi:

"Akşener: Öncelikle hoş geldiniz. Soruları öncelikle ben soruyorum. Çünkü özne sizsiniz. Bu ülkeden gitmek istediğiniz söyleniyor. Ne yapmalıyız biz büyükler ki ülkeye sair umutlarınız olsun?

- X ülkesinde okuyan bir öğrenci 50 ülke gezebiliyorken ben 80 vilayetin 81'ini gezemiyorum.

- Türkiye'de öğrenci olmak gerçekten survivor gibi. Her gün hayatta kalmaya çalışıyorsun. Böyle bir gençlikten umut beklenemez. Bu hükümet Türk gençliğine bir gençlik borçlu.

- Türkiye'de insan bir kez düştü mü kalkması çok güç oluyor.

- Adliye koridorlarında adaleti arayıp asla bulamıyoruz.

Akşener: İçimiz karardı hep birlikte. Siyaset çok zevkli, çok yorucu, çok asap bozucu yanları var. Şuraya dokunabildiğiniz tek iş işte pudra şekeridir, Porsche arabadır bakarsanız onu bilmiyorum. Beş yıl sonra sonra kendinizi nerede görüyorsunuz bu ülkede?

- Bence çok büyük bir kan kaybı bu yani. Birikim yapılıyor o çocuklarda, gençlerde ve onların geri dönüşünü alamadan gidiyor. Hepimiz için bence büyük bir kayıp.

- Eskiden altın, dolar tartışıyorduk artık salatalık, domates tartışıyoruz.

Akşener: Gülümsemenin içinde hüzün var ya…

- Ne yazık ki…

- Karar alıcısı olmadığımız masalarda alınan kararların, neticesi altında eziliyoruz biz.

- Hani dediniz ya "beş yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz"; ben önüme bakmam için önce karnımdan kafamı kaldırmam gerekiyor. İstanbul'da kar kar yağdığı zaman oda arkadaşım çıkıp 'oh! Bir hafta çıkıp para harcamayacağız, cebimizde kalacak' gibi bir cümle kullandı yani.

Akşener: Tweet bu kadar…"

Akşener'in Dinlediği Genç: Türkiye'de Öğrenci Olmak 'Survivor' Gibi. Böyle Bir Gençlikten Umut Beklenemez
Akşener'in Dinlediği Genç: Türkiye'de Öğrenci Olmak 'Survivor' Gibi. Böyle Bir Gençlikten Umut Beklenemez
Akşener'in Dinlediği Genç: Türkiye'de Öğrenci Olmak 'Survivor' Gibi. Böyle Bir Gençlikten Umut Beklenemez
Akşener'in Dinlediği Genç: Türkiye'de Öğrenci Olmak 'Survivor' Gibi. Böyle Bir Gençlikten Umut Beklenemez

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Survivor, Türkiye, Hükümet, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Akşener'in Dinlediği Genç: 'Türkiye'de Öğrenci Olmak 'Survivor' Gibi. Böyle Bir Gençlikten Umut Beklenemez' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'in Dinlediği Genç: "Türkiye'de Öğrenci Olmak 'Survivor' Gibi. Böyle Bir Gençlikten Umut Beklenemez" - Son Dakika
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