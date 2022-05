Akşener'in "Fırsatın Olsa Yurtdışına Gider Misin" Diye Sorduğu Gençler: "Giderim. Değer Gördüğümü Hissetmiyorum" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Gençler İçin Gençlerle Beraber" programı kapsamında bir araya geldiği gençlere "5 sene sonra Türkiye'de kendini nerede görüyorsun" diye sordu. Bir genç, "Kendimi hiçbir yerde göremiyorum" yanıtını verdi. "Fırsatın olsa yurtdışına gider misin" sorusu üzerine bir genç, "Giderim. Değer gördüğümü hissetmiyorum" derken; bir başkası da "O taraflarda emekçi insanın değerini biliyorlar. Burada aldığımız miktarlar belli" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da çekilen "Gençler İçin Gençlerle Beraber" programı kapsamında beşinci kez gençlerle buluştu. Akşener'le sohbet eden gençler, geleceklerine ilişkin yaşadıkları kaygıları dile getirdi.

"KENDİMİ HİÇBİR YERDE GÖREMİYORUM"

Akşener 'in "Şimdi herkes Türkiye'den gençlerin gittiğini, gitmek istediğini söylüyor. Türkiye'ye dair hayallerin, umutların nelerdir. Beş sene sonra Türkiye'de kendini nerede görüyorsun" sorusuna bir genç, "Kendimi hiçbir yerde göremiyorum açıkçası şu an bir özel sektörde çalışıyorum ama mesleğimi yapamıyorum" sözleriyle yanıt verirken; bir diğeri de "Belli bir kitle hep kendi yakınlarını bir yerlere koyduğu için benim arkamda şu an öyle bir şey yok" dedi.

Bir genç de "Hep bir hedef peşinde koştum ulaşmayı istiyorum ama ekonomiden dolayı şu anda çok sıkıntı" şeklinde konuştu.

"DEĞER GÖRDÜĞÜMÜ HİSSETMİYORUM"

Akşener'in "Fırsatın olsa yurtdışına gider misin" sorusuna ise bir genç "Giderim. Değer gördüğümü hissetmiyorum" dedi. Bir genç de "Çünkü o taraflarda emekçi insanın değerini biliyorlar. Burada aldığımız miktarlar belli" yanıtını verdi.

Akşener'in "Gencecik olanların bu kadar ekonomi düşünmesi" sözleri üzerine de bir genç "Düşünmüyoruz. Düşündürtüyorlar" karşılığını verdi.

"YANIMA BİR SURİYELİ BİR AFGANLI DÜKKAN AÇTIĞI ZAMAN VERGİDEN MUAFLAR"

Akşener'in "Ne olmasını isterdiniz" sorusu üzerine bir genç, "Tek bir hayalim var benim yanıma bir Suriyeli bir Afganlı dükkan açtığı zaman vergiden muaflar. İnşallah onlar gibi bir değer görürüm. Kendi ülkemde mülteci olarak kalmak istemiyorum" derken; bir başkası da "Hayal kurmak hayal oldu" diye konuştu.

Bir gencin "Başkanım siz bizim sesimizi duyuyorsunuz. Ama onlar bize yanıt verecek mi" sorusuna Akşener ise "Yani vermezlerse biz vereceğiz. Beraber el ele vereceğiz" yanıtını verdi.