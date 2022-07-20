Akşener'in Giresun'da Dinlediği Esnaf: "Bu Ülkenin İç Barışını Sağlayın Gerisi Düzelecektir Zaten, Buna İnanıyoruz" - Son Dakika
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Akşener'in Giresun'da Dinlediği Esnaf: "Bu Ülkenin İç Barışını Sağlayın Gerisi Düzelecektir Zaten, Buna İnanıyoruz"

20.07.2022 17:24
Akşener'in Giresun'da Dinlediği Esnaf: "Bu Ülkenin İç Barışını Sağlayın Gerisi Düzelecektir Zaten, Buna İnanıyoruz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Giresun Espiye’de ziyaret ettiği bir esnaf; “İşler çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ama ülkede iç barış büyük bir problem, benim gördüğüm en büyük problem bu. Biz sizden; ülkenin barışa ihtiyacı olduğunu, bu ülkenin iç barışını sağlayın gerisi düzelecektir zaten, buna inanıyoruz” dedi.

Haber: MAHİR BAĞIŞ - Kamera: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Giresun Espiye'de ziyaret ettiği bir esnaf; "İşler çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ama ülkede iç barış büyük bir problem, benim gördüğüm en büyük problem bu. Biz sizden; ülkenin barışa ihtiyacı olduğunu, bu ülkenin iç barışını sağlayın gerisi düzelecektir zaten, buna inanıyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Giresun'un Espiye ilçesinde ziyaret ettiği esnafın sorunlarını dinledi.

Akşener'in ziyaret ettiği bir eczacı, "İdare etmeye çalışıyoruz. Veresiye defterimiz biraz kabarık. Veresiyemiz çok. Rakam söylemeyim, ama çok. Bir kısım ilaçlarımız yok piyasada" dedi. İlaç deposu da işleten bir esnaf, "Eskisi gibi karlılığımız yok" dedi.

Akşener'in ziyaret ettiği bir veteriner ise şunları söyledi:

"İşler çok kötü. Gerçekten çok kötü. Ülkenin ekonomisi düzelir, batar, çıkar. İyi bir yönetimle düzlüğe çıkar. Ama ülkede iç barış büyük bir problem, benim gördüğüm en büyük problem bu. Çünkü birbirimize kırıldığımız zaman bunun düzelmesi çok uzun zaman istiyor. Ben size çok inanıyorum, yola çıktığınız günden beri MHP'den beri sizi takip ediyorum, inandığımız için. Biz sizden; ülkenin barışa ihtiyacı olduğunu, bu ülkenin iç barışını sağlayın gerisi düzelecektir zaten, buna inanıyoruz."

Akşener'in "İşlerinizi nasıl" diye sorduğu çocuk kıyafetleri satan bir esnaf; "Bugün siftah etmedik desek doğru" dedi. Akşener'in; "Dün kaç müşterin vardı" sorusuna esnafın "3-4 kişi geldi gitti" yanıtını verdi. Akşener ise "Bu yetmez oğlum" dedi.

Akşener'i ziyaret ettiği dükkanlardan birisinde denk geldiği bir iş insanı şu çağrıyı yaptı:

"Her şeyden önce istihdam olması lazım, alım gücü çok düştü. Ben kömürcüyüm, kömürün tonu 7 bin 500 lira şu anda alan yok. Binada fiyat verdik. Herkes patlamada, bunların acilen bitmesi lazım. Bütün milletin beklentisi de sizden bu" dedi.

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Kaynak: ANKA

Meral Akşener, İYİ Parti, Giresun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'in Giresun'da Dinlediği Esnaf: 'Bu Ülkenin İç Barışını Sağlayın Gerisi Düzelecektir Zaten, Buna İnanıyoruz' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Akşener'in Giresun'da Dinlediği Esnaf: "Bu Ülkenin İç Barışını Sağlayın Gerisi Düzelecektir Zaten, Buna İnanıyoruz" - Son Dakika
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