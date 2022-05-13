Akşener'in Karaman'da Dinlediği Yurttaş: "Meral Abla Ben Asgari Ücretliyim. Ne Yap Ne Et, Asgari Ücrete Ek Zam Al" - Son Dakika

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: KEMAL SEVİNDİRİCİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Karaman'da ziyaret ettiği bir dükkanda çalışan asgari ücretli, "Meral abla ben asgari ücretliyim. Ne yap ne et, asgari ücrete ek zam al, çünkü gerçekten zor durumdayız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karaman'da esnafı ziyaret etti, dertlerini dinledi. Akşener, yurttaşlarla bol bol fotoğraf çektirdi, sohbet etti, onların derdini dinledi.

Akşener'in ziyaret ettiği bir mağazada bir esnaf, 1996 yılında İsveç'te Akşener ile çektirdiği fotoğrafı göstererek, "Sizinle gurur duyuyoruz, destek veriyoruz" dedi.

Akşener'in, "Dükkanların içinde partilimizdir değildir, bir başka partidendir; onlara bakmadan sadece sizin sesiniz olmak üzere bir program bu. Aksi taktirde kimse duymuyor. İşler nasıl?" diye sorduğu esnaf, "Piyasa belli" dedi. Akşener'in "Bugün kaç müşteriniz oldu" sorusuna esnaf, "İki tane falan" karşılığını verdi.

"MERAL ABLA BEN ASGARİ ÜCRETLİYİM NE YAP NE ET ASGARİ ÜCRETE EK ZAM AL GERÇEKTEN ZOR DURUMDAYIZ"

Akşener bir başka dükkanda, iki yıl öncesine göre bugün işlerin durumunu sorduğu esnaf, "Zorlanarak gidiyoruz, ürün yazdırmaya gidemiyorum, cesaretim gelmiyor. Çok katlamış. 10 liraya aldığım ürün 30 lira olmuş" dedi.

Bir çalışan ise Akşener'e, "Meral abla ben asgari ücretliyim ne yap ne et asgari ücrete ek zam al, çünkü gerçekten zor durumdayız" dedi. Akşener, "Biz onlara nasıl önerdik biliyor musunuz? Vergi kısmını devletin üstlenmesini istedik, pandemi geldi, tam kurtuluyoruz derken, şu elektrik parasından çiftçi de ölüyor siz de ölüyorsunuz" dedi.

"DÜN SİFTAH YAPAMADIK"

Bir başka esnaf ise; "Siftah hemen hemen yapmıyoruz. İstanbul'dan mal almaya korkuyoruz. Bugün iki üç adet bir şey sattık ama dün siftah yapamadık" diye konuştu. Esnaf, "Arabamızın deposunu bin 300 liraya dolduruyoruz bir tane 60 litrelik depo, yaşam şartları gerçekten sıkıntılı" demesinin karşılık olarak Akşener; "Şu otobüsün (parti otobüsü) 2,5 yıl evvel gezemeye başladığımda deposu 3 bin küsura doluyordu şimdi 14 bin lira. Biz yaşıyoruz bunu da oradan biliyorum" dedi.

Akşener bir gözlük satan bir esnafa işler nasıl diye sorduğunda şunları söyledi:

"Şu an çok durgun, yaza girmiş gibi değiliz günlük 100-200 lirayla dönmüyor dükkan çünkü o para çalışanlarımın yemek giderleri. 2006 yılında burada başladım çalışmaya, devlet en son gözlükte fiyat ayarlaması yaptığı 2004 yılıydı, 18 senedir devlet gözlük için hiçbir adım atmadı. Devlet bir çift cam için 10 lira para ödüyor 10 lirayla vatandaşa ben cam takamıyorum. Eskiden sorgusuz harcadığım şeyleri şimdi bende hesaba katıyorum şunu bu ay almayayım diyorum. Kitap benim için çok önemlidir, kitap alırken düşüneceksem ben vatandaş olarak yaşamını bir anlamı yok.3 bin liradan aşağıya elektrik ödemiyorum. Pandemi döneminde diptekileri yedik, bitti. Şu devirde sesinizi çıkartıyorsanız teröristsiniz onlardan değilsiniz çünkü."

Esnaf, Akşener'e; "Hayatım boyunca sağ görüşlü bir insan olmadım, sağa da hiç oy atmadım. Ecevit öldükten sonra da hiç oy atmadım. Şu anda sandığa küskün seçmenlerdenim, başkan adayınız kimdir? Mansur Yavaş'ı çıkartırsanız hiç düşünmeden gözüm kapalı atacağım" diye sordu. Akşener ise "Söyleyeceğim, Mansur beye söyleyeceğim" dedi.