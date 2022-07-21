Akşener'in Ordu'da Mikrofon Uzattığı Dolmuş Şoförü: "Arabama Mazot Koyamadım, Şu Anda Otogarda Yatıyor Arabam"

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Ordu Korgan'da mikrofon uzattığı bir dolmuş şoförü, "Arabama mazot koyamadım, şu anda otogarda yatıyor arabam. İş yok. 2 tane çocuk okutuyorum, okutamıyorum, halimiz perişan" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ordu'nun Korgan ilçesinde esnafı ziyaret etti. Akşener, esnaf ziyareti öncesinde vatandaşlara seslendi. Bir yurttaşın, "Bizi kurtar" diye seslenmesi üzerine; "Beraber kurtaracağız" yanıtını veren Akşener, "Birlikte kurtulacağız, birlikte kurtaracağız" dedi. Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu insanların çocukları atanamıyor, 92 puanla atanamıyor. Yerine 58 puanlılar atanıyor. İnanılmaz bir haksızlık var. İnanılmaz bir ekonomik çöküntü var. ve bunların hiçbiri konuşulmuyor."

"ARABAMA MAZOT KOYAMADIM ŞU ANDA OTOGARDA YATIYOR ARABAM"

Akşener'in, konuşması sırasında mikrofon uzattığı bir dolmuş şoförü, "Arabama mazot koyamadım, mazot koyamadım arabama. Şu anda otogarda yatıyor araba. İş yok. İki tane çocuk okutuyorum… Okutamıyorum. Halimiz perişan" dedi.

Bir vatandaş, Akşener'e bazı belgeler verdi. Belgeleri inceleyen Akşener, "Şimdi arkadaşlarımızın verdiği bazı bilgiler var. Şimdi diyor ki; 'Fatsa yolu, 20 kilometrelik yol, 20 yıldır yapılamıyor.' İşte bunları konuşmalıyız. 'Her seçimde Korgan halkı kandırılıyor' demiş arkadaşımız. 'Korgan'da siyanürlü altın arama alanı var, yayalar gitti gümbürtüye' yazmışlar. Korgan- Aybastı sınırında siyanürlü altın madeni arama alanı var" dedi. Akşener, belgeleri veren vatandaşa, "Bunun peşine düşeceğiz, kardeşim. Aldık dosyayı" dedi.

Akşener'in ziyaret ettiği bir esnaf kendisine tereyağlı simit ikram etti.

Akşener'in ziyaret ettiği bir çiğ köfteci, "işler nasıl" sorusuna; "İşler vahim. Bu ay, mesela Bağ-Kur'umuzu ödeyemedik. Bayram sezonu olduğu halde işler çok durgun. Hayırlısıyla ayaktayız" dedi.

Akşener esnafa, "Bu ülkenin insanının ben de dahil hepimizin en önemli dayanıklılık yanımız bu şükür. Allah'a olan bağlılık, teslimiyet. Hani, 'bugünümüze şükür' diyoruz, ya onun gibi… Ama bu arada da dertleri de anlamamız lazım bunların çözümü için" dedi. Akşener, esnafa; "Bugün kaç müşteri geldi?" diye sordu. Esnaf, "Günlük ortalama 15-20 kilo satabiliyoruz, geçmişte de 30. Pandemide, 1500 (lira) ciro yapıyorduk. Pandemi bitti yine 1500. O zaman yarı yarıya kar alıyorduk, şimdi 250-300 lira. Bugün ben bir yere yevmiyeye gitsem daha fazla para kazanırım" karşılığını verdi.

GAZETECİLERE ÇİĞ KÖFTE İKRAM ETTİ

Akşener, basın mensupları için İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'ya çiğ köfte ikram ettirdi, "Milletvekillerine para harcatıyorum, ben emekliyim" dedi. Akşener, Usta'nın verdiği parayı, "Getir şunu kafama süreyim anan bilir onu ne manaya geldiğini" dedi.

Akşener'in ziyaret ettiği bir berberde denk geldiği bir askerle de sohbet etti. Akşener, "Ayağına taş değmesin, kızı benim için öp, gelinden bahsediyorum" diye konuştu. Akşener'in işlerini sorduğu esnaf şu yanıtı verdi:

"Tıraş fiyatlarımız vatandaşlarımıza pahalı geliyor, idare etmeye çalışıyoruz. Sigorta ödemleri 2 milyarı (2 bin lira) geçmiş, elektrik parası mesela 250 lira gelirken bugün 850-900, 1 milyar (1000 lira) geliyor, işçi ücretlerimiz var" dedi.

"10 MAAŞLI, 5 MAAŞLI DANIŞMANLARIN MAAŞLARINI HELAL EDİYOR ARKADAŞIMIZ NE YAPALIM?"

Akşener'in konuşması sırasında bir vatandaş, "altılı masanın başaramayacağını" söyledi. Akşener, vatandaşa şu yanıtı verdi:

"Herkes fikrini söyleyecek, arkadaşımız da altılı masadan bir şey çıkmayacağını söylüyor ben de saygı duyuyorum. 10 maaşlı, 5 maaşlı danışmanların maaşlarını helal ediyor arkadaşımız ne yapalım yani. AK Parti iş bulma kurumu halinde dolayısıyla halinden memnun vatandaşlarımıza saygı duyuyoruz. 5 maaşlı danışmanın var olmasını arzu eden bir insana ben zorla ne diyeceğim, saygı duyacağım geçeceğim. Biraz evvel yaşadığımız şey bir yün yumağı, arkadaşımız yün yumağı attı. Ama ant olsun o yün yumağına ben dolaşmayacağım. Bu yün yumakları neticesinde; ineğini satan kardeşimin derdi konuşulmuyor, oğlunun işsiz olup gece ağladığını kimse konuşmuyor. EYT'liyi kimse konuşmuyor, KHK'lıyı kimse konuşmuyor. Gebe ineğini kestirmeye götürenin acısı konuşulmuyor" dedi.