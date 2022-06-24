Kaza, gece saatlerinde Muhittin Mahallesi Bahriye Üçok Bulvarı ile Ahmet Piriştina Caddesi'nin kesiştiği mevkide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi'nde Akşener'in toplantı programı sonrası yola çıkan Ali Osman Çakıoğlu idaresindeki İyi Partililerin içinde bulunduğu minibüs ile Ceyhun Özyurt idaresindeki otomobil çarpıştı.

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Akşener'in programından dönen İyi Partilileri taşıyan minibüs devrildi - Son Dakika

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