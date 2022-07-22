Akşener'in Samsun 19 Mayıs'ta Dinlediği Esnaf: 3 Dönem Ak Parti'ye Oy Vermiş Biri Olarak Konuşuyorum, Tayyip Erdoğan Bizim İçin Bir Hayal Kırıklığı... - Son Dakika
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Akşener'in Samsun 19 Mayıs'ta Dinlediği Esnaf: 3 Dönem Ak Parti'ye Oy Vermiş Biri Olarak Konuşuyorum, Tayyip Erdoğan Bizim İçin Bir Hayal Kırıklığı...

22.07.2022 17:19

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Samsun 19 Mayıs ilçesinde dinlediği esnaf; “Üç dönem AK Parti’ye o vermiş biri olarak konuşuyorum, üçüncü döneminden çok pişmanım. Tayyip Erdoğan bizim için bir hayal kırıklığı oldu. Siyasetçilere güvenimiz sarsıldı. Gelinen nokta bu” dedi. Akşener’in dinlediği bir kadın ise “Çocuğumu okutuyorum, ama gidip markette işçilik yapsın diye değil. Bir lokantaya girip bulaşıkçılık yapsın diye değil” diye konuştu.

Haber: MAHİR BAĞIŞ – Kamera: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Samsun 19 Mayıs ilçesinde dinlediği esnaf; "Üç dönem AK Parti'ye o vermiş biri olarak konuşuyorum, üçüncü döneminden çok pişmanım. Tayyip Erdoğan bizim için bir hayal kırıklığı oldu. Siyasetçilere güvenimiz sarsıldı. Gelinen nokta bu" dedi. Akşener'in dinlediği bir kadın ise "Çocuğumu okutuyorum, ama gidip markette işçilik yapsın diye değil. Bir lokantaya girip bulaşıkçılık yapsın diye değil" diye konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde esnafı ziyaret etti, yurttaşlarla sohbet etti.

Akşener'in "İşler nasıl" diye sorduğu bir kasap, "Devletin işleri gibi… Çok çalışıyoruz, hep cari açık veriyoruz" yanıtını verdi. Akşener de İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta'ya dönerek, "Bana bak senden iyi, arkadaş iktisatçı, kamu maliyesi süper biliyor ama buradaki arkadaş da iş insanı" dedi. Kasap şöyle devam etti:

"Realite bu, işin gerçeği artık masraflar ağır geliyor. İster istemez bizi yabancı işçi çalıştırmaya sevk ediyor. Niye? Bugün normal asgari ücretlinin maliyeti neredeyse 8-10 bin liraları buluyor. Çıkamıyoruz... Haklı olarak işçi de haklı bunu talep ediyor ona da yetmiyor. Böyle iki ucu zor bir değneğin üzerinde yürüyoruz."

"4 AYLIK ABDESTLE 12 AY NAMAZ KILMAK ZORUNDAYIZ"

Akşener'in "Her hafta gelip, bir kilo veya bütün tavuk alan bir ailenin şu anda durumu nedir" sorusuna, kasabın yanıtı; "Ben 15 yıldır bu ilçedeyim, hep bu işi yaptım. Bu sene önceki yılları üçte biri, tüketim. Biz kışın yaptığımız işi şu an yapıyoruz. Dört aylık abdestle 12 ay namaz kılmak zorundayız. 4 ay iş yapabilmeliyiz ki kalan 8 ay bunu besleyebilsin. Şu gidiş öyle değil, benim bildiğim kısa sürede bu ilçede 8-10 tane dükkan kapandı ki buradaki esnaf sayısı belli" oldu.

Akşener'in ziyaret ettiği bir esnaf ise şu sözlerle dert yandı:

"Çok ciddi bir fiyat artışı var, bir senede 3-4 katı, 5 katı fiyat artışı var. Bu da bizim doğal olarak hitap ettiğimiz müşteri kitlesini daraltıyor, bunun zorluklarını yaşıyoruz. Burada sanayide imalathanemiz var. Sizden beklediğimiz çok şey var. Yaşadığımız durum belli. Türkiye'de 10 yıldır ciddi manada bir tahrifat yapıldığını görüyoruz. Yıktıkları anayasal düzeni tekrardan inşa etmenizi bekliyoruz. Hukuk istiyoruz, adalet bekliyoruz, adil bir ülke bekliyoruz. Bunlar olursa ekonominin düzeleceğine inanıyorum.

"TAYYİP ERDOĞAN BİZİM İÇİN BİR HAYAL KIRIKLIĞI OLDU. SİYASETÇİLERE GÜVENİMİZ SARSILDI"

Liyakatli atamalar bekliyoruz, gözlerinden ışık saçan bakanlar değil de ayakları yere basan bakanlar istiyoruz. Masal dinlemek istemiyoruz, vatandaş olarak artık biz, çok dinledik. Üç dönem AK Parti'ye o vermiş biri olarak konuşuyorum, üçüncü döneminden çok pişmanım. Tayyip Erdoğan bizim için bir hayal kırıklığı oldu. O yüzden siyasetçilere güvenimiz sarsıldı. Ben üç dönem oy verdim, AK Parti'ye. Gelinen nokta bu. Böyle hayal etmemiştik, tabi oy verirken."

Akşener ise şu yanıtı verdi:

"Kendime ettiğim dua şu: Allah beni ve arkadaşlarımı size karşı mahcup etmesin. Farkındaysanız benim tutumum, kişisel tutumum; yalan söyleyemeye müsait değil. Ben Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçtim. Böyle değerlendirin."

Akşener'in "Akşam ne yemek pişirdin" diye sorduğu bir kadın yurttaş şu yanıtı verdi:

"Eşim çalışıyor, parayı ne yapıyorsun diye soruyorum sen bilmiyorsun diyor. O orada çalışıyor ben burada çalışıyorum ve çocuklarımın geleceğinden, bütün gençlerin geleceğinden endişeliyim. Neden çocuklarımı okutuyorum, ellerine mesleğini alsın diye okutuyorum. Bugün diplomalı, işsiz gezmesin diye okutuyorum. Ama bugün iş yok. Okutuyorum, gidip markette işçilik yapsın diye değil. Lokantaya girip, bulaşıkçılık yapsın diye değil. Yani daha ne diyeyim, ben? Çocuklarım için, gençler için; şu vatana hayırlı bir insan nasip etsin. Gelip de yemeyen gerçekten şu halkın hakkını koruyan. Ben AK Parti'ye oy verdim, pişmanım. Benim kızım 2023'ü bekliyor."

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akşener'in Samsun 19 Mayıs'ta Dinlediği Esnaf: 3 Dönem Ak Parti'ye Oy Vermiş Biri Olarak Konuşuyorum, Tayyip Erdoğan Bizim İçin Bir Hayal Kırıklığı... - Son Dakika

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