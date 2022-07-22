Akşener'in Samsun'da Dinlediği Genç: "Peynir Alırken Zorlanmak O Kadar Dokunuyor Ki… Bu Sene Kayısı Yemedim"

Haber: MAHİR BAĞIŞ – MEHMET REBİ ÖZDEMİR – Kamera: ÜNAL AYDIN

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Samsun'un Atakum ilçesinde dinlediği genç, "Peynir alırken zorlanmak insana o kadar dokunuyor ki... Ben bu sene kayısı yemedim. O kadar koyuyor ki insana, 15 yaşında bir insanın bunları düşünmesi inanın çok rahatsız ediyor" dedi. Genç, Akşener'e bilekliğini verdi. Akşener de kulağından çıkardığı küpeleri "Bunu gerçekten ilk sevdiğin kıza hediye edeceksin. 'Bu Meral teyzenin' diyeceksin" diyerek hediye etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Samsun'un Atakum ilçesinde esnafı ziyaret etti. Akşener, Atakum'da yurttaşlara seslendikten sonra dükkanların ziyaret etti esnafın derdini dinledi.

Akşener'e derdini anlatan bir moto-kurye, " Türkiye'de 1 milyon tane kuryemiz var, bu kuryemizin 15-20 bin tanesi kayıtsız, sigortasız çalışıyor. Kuryelerimiz 12 saat çalışıyor, ailesi ile vakti olmuyor, bunlara bir çözüm" dedi.

Esnaf ziyareti sırasından Türkiye Emekli Subaylar Derneği Samsun İl Başkanı emekli astsubay; emeklilik tazminatlarına ilişkin hazırladıkları dosyayı Akşener verdi. Astsubay, "Genel Başkanımızın hazırlamış olduğu dosyayı size takdim edeyim. Tazminatlar konusu. Biz astsubaylara tazminatlar söz verildiği halde maalesef verilmemekte, görevdeki astsubaylarımız ve emekli olan astsubaylarımızı mağdur edilmekte, sizlerden bu konuya hassas olmanızı istiyoruz" diye konuştu.

"MİLLETİN ALIM GÜCÜ BİTTİ"

Akşener'in "İşler nasıl" diye sorduğu esnaf, "İşler tamamıyla durdu, hepten durdu. 50 milyona (50 liraya) aldığım kıymayı şu anda alıyorum, 150 milyona (150 liraya) alıyorum. 10 milyona (10 liraya) satıyordum Adana dürümü, şu anda satıyorum 40-45 milyona (40-45 liraya), milletin alım gücü bitti. Bu bize de yansıyor, herkese yansıyor" dedi.

Akşener'in, "2,5 yıl önce bir kilo her hafta et alan aile, şu anda ne alıyor" diye sorduğu bir kasap, "250 gram, onu da yani zorla, o da zorla. Gerçekleri konuşalım. Ben hem üreticiyim hem satıcıyım. Satarken haftada bir fiyatlar değişiyor. Müşteri haklı, ben haklıyım, esnaf haklı, besici haklı… Herkes haklı ama haklıyla olmuyor bu iş" yanıtını verdi.

"BİZ TAYYİPÇİYDİK, ANAMIN YANINDA TAYYİP'E BİRİ LAF ETSİN TERLİĞİ KAFASINA ATARDIM, HEPİMİZ DÖNDÜK, BEN DÖNDÜM YALAN YOK"

Esnaf Akşener'e şunları söyledi:

"Yalanım yok, kimliğimi gösterebilirim, Rize Güneysuluyum, biz Tayyip'çiydik. Anamın yanında Tayyip'e bir laf etsin terliği kafasına atardım o derecedeydi. Şu anda babam da EYT, yaşa takıldı. Hepimiz döndük. Ben döndüm, yalanım yok. Hemen şurada esnafım döndük yani çünkü niye mağduruz. Biz sağcıyız, kökümüz de MHP'den gelme, onla da işim kalmadı benim"

Bir eczacı veresiye defterini Akşener'e göstererek, "Mesela burada 150 lira var. Ödenmeyenler de var. Bu sektörde mecbur yapmak zorundayız. Türkiye'nin birçok sorunu var ekonomik anlamda dar boğazdan geçiyor" dedi.

"BEN BU SENE KAYISI YEMEDİM, 15 YAŞINDA BİR İNSANIN BUNLARI DÜŞÜNMESİ İNSANI ÇOK RAHATSIZ EDİYOR"

Bir genç ise Akşener'e şu sözlerle dert yandı:

"Ben olursa yurtdışında okumayı istiyorum. Mevzu bir şey alabilmek değil bugün elbette bir peynir yiyebiliyorum ama bugün peynir alırken zorlanmaktan, insana o kadar dokunuyor ki. Mesela bir meyve çıktı, ben bu sene kayısı yemedim. Bunu kendimi acındırmak için söylemiyorum, burada değiliz. Bunu yiyememek o kadar koyuyor ki insana, 15 yaşında bir insanın bunları düşünmesi inanın çok rahatsız ediyor. Umarım başa geldiğiniz zaman bunlar gibi olmazsınız. Düzgün bir ekonomi politikası ile insanların alım gücünü artırırsınız da… Artık rahat bir hayata ereriz. Durumlarımız inanın iyi değil. Ben yurt dışında okumak istiyorum ama okuduktan sonra ülkeye dönüm ülkeye bir şeyler katmak istiyorum. Bizim bu ülkeyi geliştirmemiz ve yüceltmemiz gerekiyor."

Genç, Akşener'e bilekliğini hediye etmesine karşılık Akşener'de küpelerini gence hediye etti, "Bunu çıktığın ilk kıza, gerçekten ilk sevdiğin kıza hediye edeceksin. Bu Meral teyzenin diyeceksin" dedi.