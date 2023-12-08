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Akşener'in ulaşımla ilgili eleştirisine İmamoğlu'ndan yanıt: Hiç üstüme almadım, biz metro hatlarını kendisiyle açtık - Son Dakika
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Akşener'in ulaşımla ilgili eleştirisine İmamoğlu'ndan yanıt: Hiç üstüme almadım, biz metro hatlarını kendisiyle açtık

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in ''Özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil'' sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, ''Biz Sayın Akşener'le çok önemli metro hatlarını beraber açtık. Hiç üstüme alınmadım.'' dedi.

08.12.2023 - 13:50,  Güncelleme: 14:41
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Ülkemizde, özellikle de büyükşehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek maalesef pek de mümkün değil" sözleri soruldu. Akşener'le birlikte birçok metro hattının açılışını yaptıklarını belirten İmamoğlu, "Hiç üstüme alınmadım. Sayın Akşener'in de bizi kastettiğini düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

AKŞENER ÜSTÜ KAPALI ŞEKİLDE İBB'Yİ ELEŞTİRDİ

Grup toplantısında üstü kapalı şekilde İBB ve ABB yönetimlerini eleştiren Akşener, "Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil. Gelişmiş ülkelerdeki şehirlerle kıyasladığımızda ulaşım hizmetleri hem nitelik hem nicelik açısından beklentileri karşılayamıyor. Her seçimden önce Berlin'i, Paris'i vadediyorlar ancak Delhi'nin, Cakarta'nın kaosuna mahkum ediyorlar." dedi.

Akşener'in ulaşımla ilgili eleştirisine İmamoğlu'ndan yanıt: Hiç üstüme almadım, biz metro hatlarını kendisiyle açtık
Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu 1 Ocak 2021'de tramvay hattı açılışına katılmıştı.

"HİÇ ÜSTÜME ALINMADIM"

Bugün Yenikapı'da Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen 2.Kariyer ve İstihdam Zirve ve Fuarı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na, Akşener'in bu sözleri soruldu. İmamoğlu şu sözlerle yanıt verdi: "Ben İstanbul ismini duymadım konuşmasında. Ben mi kaçırdım acaba? Ben üstüme alınmadım. Niye böyle bir okları çevirdiniz anlamıyorum. Belki başka bir şehri kastetmiştir Sayın Meral Akşener.Birincisi hiç ama hiç üstüme alınmadım çünkü biz Sayın Meral Akşener'le İstanbul'da çok önemli metro hatlarını, tramvay hatlarını beraber açtık ve inşallah yine açarız. Başka projelerimizi de birlikte açtık. Yani bizi destekleyen ittifakımız olan İYİ Parti'ye de, Cumhuriyet Halk Parti'mize de çok keyifli, gururlu bir 5 yılı yaşattığımızı verilerimizle biliyorum. Hiç üstüme alınmadım. Sayın Akşener'in de bizi kastettiğini düşünmüyorum" dedi.

Akşener\'in ulaşımla ilgili eleştirisine İmamoğlu\'ndan yanıt: Hiç üstüme almadım, biz metro hatlarını kendisiyle açtık
YORUMLAR (3)
  • Yunus Acar: Sen mi yaptın metroyu tıvırr Yanıtla 9 5
  • Ahmet eren Kacmaz: Neyi üstüne aldınki beceriksizligi şovların herkesin farkında Yanıtla 14 6
  • halil arık : Adam pişkin Yanıtla 24 17

Ekrem İmamoğlu, Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Ulaşım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ulaşım Akşener'in ulaşımla ilgili eleştirisine İmamoğlu'ndan yanıt: Hiç üstüme almadım, biz metro hatlarını kendisiyle açtık - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akşener'in ulaşımla ilgili eleştirisine İmamoğlu'ndan yanıt: Hiç üstüme almadım, biz metro hatlarını kendisiyle açtık - Son Dakika
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