Akşener: "İnsan hakları denildiği zaman kesinlikle bir kavga, kesinlikle bir mücadelenin... - Son Dakika
Son Dakika Politika Akşener: 'İnsan hakları denildiği zaman kesinlikle bir kavga, kesinlikle bir mücadelenin... - Son Dakika

Akşener: "İnsan hakları denildiği zaman kesinlikle bir kavga, kesinlikle bir mücadelenin...

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İnsan hakları denildiği zaman kesinlikle bir kavga, kesinlikle bir mücadelenin günümüzdeki tartışma hali, bu kadim mücadele hiç bitmedi, hiç bitmeyecek.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İnsan hakları denildiği zaman kesinlikle bir kavga, kesinlikle bir mücadelenin günümüzdeki tartışma hali, bu kadim mücadele hiç bitmedi, hiç bitmeyecek." dedi.

İYİ Parti Toplumsal Politikalar Başkanlığınca Ankara'da bir otelde "İnsan Hakları ve Demokrasi İçin Kuvvetler Ayrılığı" paneli düzenlendi.

Panelin açılışında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, insan haklarının çok uzun yıllara dayanan mücadeleye tabi bir kavram olduğunu söyledi.

Fransız İhtilali'nin özünün insan hakları olduğunu belirten Akşener, 1948 İnsan Hakları Beyannamesi'nin kimi zaman kadına yönelik ayrımcılıkları ortadan kaldırmak, kimi zaman hukukun üstünlüğünü sağlayabilmek, kimi zaman ise hayatta kalabilmek, ülke ve milleti ayakta tutabilmek için yapılan bir mücadele olduğunu kaydetti.

"İnsan hakları denildiği zaman kesinlikle bir kavga, kesinlikle bir mücadelenin günümüzdeki tartışma hali, bu kadim mücadele hiç bitmedi, hiç bitmeyecek." ifadesini kullanan Meral Akşener, 1938'li yıllarda dünyanın her yerinde son derece otoriter, neredeyse diktatörlüğe giden bir anlayışla yönetilen ülkeler olduğunu vurgulayarak, otoriterliğin öne çıkması, her şeyin tek kişinin kararına bırakılmasıyla 2'nci Dünya Savaşı'nın başladığını dile getirdi.

Bu savaştan sonra dünyanın demokrasi tartışmasının başladığını anlatan Akşener, daha sonra demokratik anlayışın öne geçtiği bir dönemin yaşandığını ifade etti.

Tarihçi olarak 1938'lerin dünyasına dönüldüğü gibi bir endişesi bulunduğunu aktaran Meral Akşener, "Bunların ortadan kaldırılabilmesi, farkındalığın artırılabilmesi, çocuk haklarından kadın haklarına, işçi haklarından hayvan haklarına, dezavantajlı grupların negatif ayrımcılık yerine iyimser ayrımcılıkla karşılanmasına, bunlarla ilgili adımların atılmasına kadar yapılacak çok şeyin olduğu ülkemiz ve dünyayla karşı karşıyayız." diye konuştu.

Akşener, panelin herkesin istifade ettiği ve yol gösterecek sonuçlara ulaşılmasına vesile olmasını da diledi.

Panele, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, Saadet Partisi Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cafer Güneş, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse, CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener ve çok sayıda davetli katıldı.

Akşener: İnsan hakları denildiği zaman kesinlikle bir kavga, kesinlikle bir mücadelenin...

Meral Akşener, İYİ Parti, kavga, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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