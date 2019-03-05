Son Dakika Haberleri: Akşener, Isparta'da Seçim Koordinasyon Merkezi Açtı

Akşener, Isparta'da Seçim Koordinasyon Merkezi Açtı

24 dakika önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'da partisinin seçim koordinasyon merkezini açtı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'da partisinin seçim koordinasyon merkezini açtı.

Isparta Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yapan Akşener, merkezin önünde toplanan kalabalığa hitap ederek bu şehirde olmaktan duyduğu heyecanı dile getirdi. Akşener, şunları söyledi:

"(Isparta İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Gökmen Gökmenoğlu) Gökmen'i inşallah seçeceksiniz, öyle görünüyor. Kangal gibi ne yiyor ne de yediriyor adam. Haberiniz olsun. Ben tüm belediye başkan adaylarımız için diyorum ki, ortak veya değil, Huzurunuzda kayırmacılık yapmayacak söz mü diyorum 'söz' diye bağırttırıyorum ama burada onu söylemeye lüzum yok."

İYİ Parti'li ve CHP'li gençlere seslendiğini belirten Akşener, mutlaka sandığa gitmelerini istedi.

Akşener, buradaki programının ardından geçtiği Keçiborlu ilçesinde selamlaştığı vatanadaşlara helva pilav ikramında bulundu. Akşener, daha sonra kentten ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 09:31 Kaynak: AA

belediye başkan adayı, Meral Akşener, İYİ Parti, Isparta, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti Belediye Başkan Adayı, Saadet Partisi Lehine Adaylıktan Çekildi Sonuçları Beğenmeyen İYİ Parti, Anket Şirketine Dava Açıyor

Kanadalı Bankanın Olumsuz TL Raporuna Rus Finans Uzmanından Yorum: Gerçekçi Değil, Katılmıyorum Erdoğan'dan Kendisine Forma Gösteren Vatandaşa Güldüren Cevap: Ben Forvet Oynadım
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 21:55:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akşener, Isparta'da Seçim Koordinasyon Merkezi Açtı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]