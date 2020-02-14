Akşener: İstifa saygı duyulması gereken bir kavramdır (2) - Son Dakika

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Akşener: İstifa saygı duyulması gereken bir kavramdır (2)
6 saat önce
AKŞENER, CELAL BAYAR'IN ANIT MEZARINDA DUA ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'daki ziyaretleri kapsamında Gemlik ilçesinde vatandaşlar ve partililer ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:32 Kaynak: DHA
AKŞENER, CELAL BAYAR'IN ANIT MEZARINDA DUA ETTİ
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'daki ziyaretleri kapsamında Gemlik ilçesinde vatandaşlar ve partililer ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kabrinin bulunduğu Umurbey Mahallesi'ne konuk olan Akşener, burada Celal Bayar Müzesi ve anıt mezarını ziyaret ederek dua etti. Daha sonra partisinin Gemlik İlçe Teşkilatı'na ziyarette bulunan Akşener, ayrıca ilçede esnafları gezdi. Akşener, Bursa programını noktalayarak karayoluyla İstanbul'a geçti.
Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),
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