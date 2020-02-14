Akşener: İstifa saygı duyulması gereken bir kavramdır (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika Akşener: İstifa saygı duyulması gereken bir kavramdır (2) - Son Dakika

Akşener: İstifa saygı duyulması gereken bir kavramdır (2)

6 saat önce

AKŞENER, CELAL BAYAR'IN ANIT MEZARINDA DUA ETTİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'daki ziyaretleri kapsamında Gemlik ilçesinde vatandaşlar ve partililer ile bir araya geldi.

Akşener: İstifa saygı duyulması gereken bir kavramdır (2), System.String[]

AKŞENER, CELAL BAYAR'IN ANIT MEZARINDA DUA ETTİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'daki ziyaretleri kapsamında Gemlik ilçesinde vatandaşlar ve partililer ile bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyeti 3. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın kabrinin bulunduğu Umurbey Mahallesi'ne konuk olan Akşener, burada Celal Bayar Müzesi ve anıt mezarını ziyaret ederek dua etti. Daha sonra partisinin Gemlik İlçe Teşkilatı'na ziyarette bulunan Akşener, ayrıca ilçede esnafları gezdi. Akşener, Bursa programını noktalayarak karayoluyla İstanbul'a geçti.

Kazım BULUT/GEMLİK (Bursa),


Meral Akşener, Celal Bayar, Gemlik, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 09:32 Kaynak: DHA
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