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Akşener 'İYİ Kalkınma Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

Akşener 'İYİ Kalkınma Kongresi'nde konuştu

10.02.2022 13:18
Akşener 'İYİ Kalkınma Kongresi'nde konuştu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da düzenlenen "İYİ Kalkınma Kongresi"ne katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İstanbul'da düzenlenen "İYİ Kalkınma Kongresi"ne katıldı.

Akşener, "Bu arkadaşlar, 2017 yılında, 'Partili Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni milletimize anlatırken, 'İstikrar olacak' diyorlardı. 'Ayağımızdaki prangaları söküp atacağız' diyorlardı. Memleketin uçacağını, kaçacağını, Türkiye'nin şaha kalkacağını söylüyorlardı. Peki aradan geçen 5 yılda ne oldu? Miting podyumlarında verilen sözlerin aksine, en temel problemlerimizden biri istikrarsızlık oldu. Ekonomiden, kalkınmaya, tarımdan, sanayiye, eğitimden, istihdama, memleketin hayati öneme sahip konularının hiçbirinde, maalesef istikrar sağlanamadı. Sadece son 4 ay içerisinde, Türk Lirası değerinin yarısını kaybetti.  Değersizleşen Türk Lirası,  dış ticaret açığımızı, son 10 yılın en yüksek seviyesine çıkardı. Artık aynı miktarda mal ithal etmek için, daha fazla ihracat yapmak zorunda kalıyoruz.  Bugün maalesef karşımızda, asgari ücrette eşitlenen bir Türkiye var. Bugün maalesef karşımızda, istikrarsız ve geleceği belirsiz bir Türkiye var. Bugün maalesef karşımızda; Isparta'da kara kışta, 4 gün boyunca adeta donmaya terkedilen insanlarımız, ikinci bir kira haline gelen elektrik ve doğalgaz faturalarıyla, adeta haraca bağlanan, iflasın eşiğindeki esnaflarımız, yağmurda çamurda, ekmek kuyruklarına mahkum edilen,  bir büyük millet var" dedi.

"BİZİM İÇİN TÜRKİYE'NİN ÇÖZÜLEMEYECEK HİÇBİR SORUNU YOK"

Akşener,  "2003-2020 arasındaki dönemde, yani Ak Parti'nin devri iktidarında; küresel likidite bolluğuna ve düşük faiz ortamına rağmen, Türkiye maalesef, dikkate değer bir büyüme hikayesi yazamadı. Mesela 1981-2002 arasında ülkemiz, diğer gelişmekte olan ülkelere göre, yılda ortalama yüzde 2,1 daha fazla büyürken, bu fark 2003-2020 arasında, yüzde 1'in altına indi. Yani; 1981-2002 arasındaki dönemde, Yani; Sayın Erdoğan ve ekibinin, ateşi, tekerleği ve suyun kaldırma kuvvetini henüz icat etmedikleri, o karanlık dönemde; Türkiye'nin, gelişmekte olan ülkelerle karşılaştırmalı, büyüme performansı, Ak Parti dönemine göre daha yüksekti. Değerli katılımcılar, kıymetli dava arkadaşlarım, ülkemizin üzerindeki tüm karabulutlara rağmen Türkiye, kaynakları olan, büyük bir ülke. Türkiye, potansiyeli olan, zengin bir ülke. Bizim için Türkiye'nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok. Vizyonumuzla, projelerimizle ve kadrolarımızla biz buradayız. ve kimse merak etmesin, biz hazırız. Ülkemizde makroekonomik istikrarı sağlayıp, tüm bu anlattığım problemleri, biz çözeriz. İYİ Parti'nin vizyonunda; Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye var. Hep söylediğimiz gibi; Milletimizden aldığımız güç, Atatürk'ümüzden aldığımız ilhamla, Milletimizin ve memleketimizin, en iyiyi hak ettiğine duyduğumuz inançla, vizyonumuzla, projelerimizle, enerjimizle ve kadrolarımızla biz hazırız. Hiç merak etmeyin,biz hazırız, biz çözeriz. ve hiç şüpheniz olmasın. O sandık, er ya da geç geldiğinde, milletimizin teveccühü ve yüce Allah'ın izniyle, biz geleceğiz ve biz çözeceğiz" dedi.

Akşener 'İYİ Kalkınma Kongresi'nde konuştu
Akşener 'İYİ Kalkınma Kongresi'nde konuştu
Akşener 'İYİ Kalkınma Kongresi'nde konuştu
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Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Akşener 'İYİ Kalkınma Kongresi'nde konuştu - Son Dakika


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