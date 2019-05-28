Akşener: "İYİ Parti dosta düşmana bir demokrasi dersi verdi"
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- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in salona girmesi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in alkışlarla karşılanması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin...
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:11 Kaynak: AA
- İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'in salona girmesi
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in alkışlarla karşılanması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüye çıkması
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. -1-
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