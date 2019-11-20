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Akşener: "İYİ Parti iktidarında kişisel hesap görülmeyecek"
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:56 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)
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