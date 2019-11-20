Son Dakika Haberleri: Akşener: "İYİ Parti iktidarında kişisel hesap görülmeyecek"
Son Dakika Güncel Akşener: 'İYİ Parti iktidarında kişisel hesap görülmeyecek' - Son Dakika

Akşener: "İYİ Parti iktidarında kişisel hesap görülmeyecek"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)

Akşener: İYİ Parti iktidarında kişisel hesap görülmeyecek

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:56 Kaynak: AA
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