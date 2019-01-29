Son Dakika Haberleri: Akşener: "(İyi Parti Manisa Milletvekili Akkal'ın İstifası) Sayın Akkal'ın Dili, İktidar...

Akşener: "(İyi Parti Manisa Milletvekili Akkal'ın İstifası) Sayın Akkal'ın Dili, İktidar...

1 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, medya temsilcileriyle kahvaltıda bir araya geldi. (3)

"Sayın Akkal'ın baştan aşağı çelişkilerle dolu bir açıklaması oldu."

"Bir tane PKKlıya taş atmamış adamlar beni PKK ile yan yana gelmekle suçluyor. İnanamıyorum"

"Sayın Akkal'ın dili, iktidar partilerinin son zamanda oluşturduğu dildir. Sanıyorum kendisine bu metin imzalatılmış"

"Başından beri şüphelenmiş bu işten ama Millet İttifakı'nın adayı olarak milletvekili seçildi arkadaş. Madem bu şüpheler gerçeğe dönmüş milletvekilliğinden de istifa etmeli"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:33 Kaynak: AA

Milletvekili, İYİ Parti, Güncel
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