Son Dakika Haberleri: Akşener: "İyi Parti Olarak Herkesi Sağduyuya Davet Ediyoruz"

Akşener: "İyi Parti Olarak Herkesi Sağduyuya Davet Ediyoruz"

3 saat önce

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TÜRK-İŞ'i ziyaret etti.

- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TÜRK-İŞ'i ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:38 Kaynak: AA

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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