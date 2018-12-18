Akşener: "İyi Parti Olarak Herkesi Sağduyuya Davet Ediyoruz"
3 saat önce
- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TÜRK-İŞ'i ziyaret etti.
- İYİ Parti
Genel Başkanı Meral Akşener
'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TÜRK-İŞ'i ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:38 Kaynak: AA
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