Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

10.03.2021 11:07
Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bundan 5 yıl aynen önce şöyle demiştim; 'Rabia'yı, Esma'yı, Suud ve Katar'n para sofralarında bırakıp geldiler' Yoksa tarih tekerrür mü ediyor Sayın Erdoğan. Rabia'yı bu kez de, Sisi'nin sofrasında mı bırakıyorsun?" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bundan 5 yıl aynen önce şöyle demiştim; 'Rabia'yı, Esma'yı, Suud ve Katar'n para sofralarında bırakıp geldiler' Yoksa tarih tekerrür mü ediyor Sayın Erdoğan. Rabia'yı bu kez de, Sisi'nin sofrasında mı bırakıyorsun?" dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Miraç Kandili'nin tüm İslam alemine mübarek olması temennisinde bulunarak, Müslüman aleminde ölümlerin durmasını, haksızlıkların son bulmasını Cenabıhak'tan niyaz ettiğini söyledi.

İktidarı her fırsatta, her mecradan defalarca uyardıklarını dile getiren Akşener, devleti yönetmenin ülke ve millet çıkarlarını gözetmeyi, ona göre hareket etmeyi gerektirdiğini belirtti.

"Özellikle uluslararası ilişkilerde, şahsi dostluklarınızı değil, devletler arası ilişkiyi esas alın. Devlet başkanları ile dostluk elbette önemlidir. Ama iki ülke arasındaki ilişki, liyakatli diplomatlarla, devlet esaslı yürütülmelidir." dediklerini ifade eden Akşener, ancak bunların dinlenmediğini söyledi. Akşener, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan ne yaptı? Tüm dış politikamızı, şahsi kankalıklarına endeksledi. Suriye ile ilişkiler bu zeminde yürüdü. Rusya'yla, ABD'yle, hatta bir dönem Almanya ve İtalya'yla ilişkiler, hep aynı kafayla yürütüldü. Mısırla olan ilişkilerimiz de aynı zihniyetin kurbanı oldu. Mursi'ye 'kankam' dedi, Sisi'ye tavır aldı, büyükelçi çekti, iş dünyamızın, milyar dolarlık ticareti ve yatırımları, heba olup gitti. Doğu Akdeniz meselesindeki kilit rolü hesaba katılmadan, Mursi ile olan arkadaşlık her şeyin önüne geçti. ve gelinen noktada, birçok Müslüman ülke gibi, Mısır da Doğu Akdeniz meselesinde, Yunanistan'dan yana saf tuttu. Kala kala elimizde ne kaldı? Dört parmakla yapılan Rabia işareti kaldı."

Bugünlerde bir şeyler olduğunu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın "Mısır'la tarihi ve kültürel birçok ortak değerimiz var, önümüzdeki günlerde farklı gelişmeler olabilir" dediğini aktaran Akşener, ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün de "Mısır ve diğer Körfez ülkeleriyle, bölgesel barış ve istikrar için yeni bir sayfa açılabilir" ifadelerini kullandığını söyledi.

"Şimdi ben de, doğal olarak milletim adına, sizler adına soruyorum; Sayın Erdoğan; Bu konuları Bakan ve Sözcü'ne açtırarak, nabız mı yokluyorsun? Hayırdır Sayın Erdoğan; Rabia'yı öksüz mü bırakıyorsun?" diyen Akşener, Mısır'la bu inatlaşma olmasaydı Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin elinin daha güçlü olacağını vurguladı. Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan 5 yıl aynen önce şöyle demiştim; 'Rabia'yı, Esma'yı, Suud ve Katar'ın para sofralarında bırakıp geldiler' Yoksa tarih tekerrür mü ediyor Sayın Erdoğan. Rabia'yı bu kez de, Sisi'nin sofrasında mı bırakıyorsun?

Devlet böyle yönetilmez. Kişisel ilişkilerinin ve kaprislerinin bedelini bu millete ödetemezsin. Zikzaklarının bedelini, Türkiye'ye ödetemezsin. Madem bu noktaya gelecektiniz, Türkiye'ye bunca kaybı niye yaşattınız? Hem diplomatik alanda, hem askeri alanda, hem de ticari anlamda, bunun hesabını kim verecek? Öyle 'yeni sayfa açıyorum' diye, işin içinden sıyrılamazsın. Önce, bu başarısızlığın sorumluluğunu alacaksın. Önce çıkıp, milletimizden özür dileyeceksin. Ancak ondan sonra, şayet milletimizin menfaatineyse, yeni sayfa açabilirsin."

(Sürecek)

İYİ Parti, Türkiye, Katar, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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