Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

14.04.2021 11:31
Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şunu da net bir şekilde söyleyeyim, küçük ortak ve arkadaşlarına; aranıza girmeye niyetim yok, endişelenmeyin, kesinlikle böyle bir niyetim yoktur.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Şunu da net bir şekilde söyleyeyim, küçük ortak ve arkadaşlarına; aranıza girmeye niyetim yok, endişelenmeyin, kesinlikle böyle bir niyetim yoktur. Cumhur İttifakı et-tırnak... Çok hissi bir ittifak. Asla orada olmam, asla aranıza girmem merak etmeyin." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dün akşam saat 19.30'dan bu yana Meclis'te bir kriz yaşandığını, ortalığın karıştığını söyledi.

Akşener, "Her hafta milletin kürsüsünde bir dezavantajlı, derdi olan grubun temsilcisini konuşturduğumuz için midir, yoksa son zamanlarda küçük ortağın bütün konuşmalarının öznesi ben ve İYİ Parti olduğundan mıdır ya da büyüğünün küçüğünün partimize, partimizin büyüyüşüne, milletimizin teveccühüne karşı duydukları korkudan mıdır bilemem dün Meclis'te ortalık karıştı." ifadesini kullandı.

Meclis'te pandemi kurallarına en fazla dikkat eden parti grubu olduklarını dile getiren Akşener, Grup Toplantısı için milletvekili dışında salona gireceklerle ilgili verdikleri listeyle ilgili kriz yaşandığını savundu.

"Teknik ekip de dahil hiç kimse giremez" denildiğini ifade eden Akşener, şöyle konuştu:

"Sayın Meclis Başkanı, 'Bu nasıl oluyor?' dedi şecaatle, sonra telefonlardan kaçtı. Sonra ortaya bir resim çıktı, ağabeyler bana çok kızmış. Üzgünüm rahatsız etmeye devam edeceğim, rahat kaçırmaya devam edeceğim. Üzgünüm, Anadolu'yu gezmeye devam edeceğim, sizin yapmadıklarınızı yaptırmaya devam edeceğim üzgünüm. Bu milleti aldattınız, bununla sizi yüzleştireceğim üzgünüm ve yaptığınız her çirkinliği açık edeceğim, üzgünüm. ya adam gibi bu ülkeyi seçime kadar yöneteceksiniz, milletin emrinde gerçekten hizmetkar olacaksınız; kibrinizi yerle bir edeceğim, 5 maaşlarınızı söyleye söyleye sizi milletin karşısına çıkamaz edeceğim, ya bunlardan vazgeçeceksiniz ya da milletimize sizi öyle anlatacağım ki ilk seçimde milletimizin kararıyla, milletimizin iradesiyle bu ülkenin yönetiminden demokrasiyle gideceksiniz, sandıkta gideceksiniz, üzgünüm.

Şunu da net bir şekilde söyleyeyim, küçük ortak ve arkadaşlarına; aranıza girmeye niyetim yok, endişelenmeyin, kesinlikle böyle bir niyetim yoktur. Cumhur İttifakı et-tırnak... Çok hissi bir ittifak. Asla orada olmam, asla aranıza girmem merak etmeyin. Bu ilişkinizi devam ettireceksiniz ama hepiniz birlikte bu millete verdiğiniz sözleri yerine getireceksiniz. Buraya insan mı almıyorsunuz, gereğini yaparız. Burada milletimizin derdini anlatacak kişilerden korkuyor musunuz? Her şartta, burada olmaz başka yer olur, milletin kürsüsünden milletimizin sesini duyurmaya devam ederiz."

(Sürecek)

Cumhur İttifakı, Meral Akşener, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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