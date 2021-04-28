Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

28.04.2021 11:15
Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "vatan" hakkındaki sözlerine ilişkin, "Türk Devleti'ni idare eden birine, 'vatan' ne demektir, anlatmak zorunda kaldığım için utanç duyuyorum.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "vatan" hakkındaki sözlerine ilişkin, "Türk Devleti'ni idare eden birine, 'vatan' ne demektir, anlatmak zorunda kaldığım için utanç duyuyorum. Ama heyhat. Baş müteahhit Sayın Erdoğan, vatanı da maalesef kupon arazi zannediyor. 'Vatan' dediğinde, milletçe her birimizin yüreği titrerken, Mehmetçik uğruna can verirken, kendisi vatanı, rant peşinde koşup arazileri parsellemek olarak görüyor." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Nisa Suresi'nin 58'inci ayetinde, "Allah size, mutlaka emanetleri, ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi emreder." ifadelerinin yer aldığını anımsattı.

"Sözlerdeki hikmete bakar mısınız? Liyakatle adalet arasında kurulan o muhteşem bağa bakar mısınız?" sorularını yönelten Akşener, böyle kutlu bir dine mensup olmasına rağmen Türkiye'nin, AK Parti iktidarının elinde tarihinin en büyük yönetim krizlerinden birini yaşadığını söyledi.

Milletin, AK Parti'ye güvendiğini ve yetkiyi verdiğini dile getiren Akşener, "Ama onlar öyle bir makam hırsına düştüler ki öyle bir koltuk sevdasına kapıldılar ki saraylara kapanıp, paranın ve gücün öylesine esiri oldular ki ne maneviyat ne takva ne de ahlak kaldı." sözlerini sarf etti.

Bugün, bu ahlaki çöküşün sonuçlarının, ekonomiden eğitime, dış politikadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına kadar her alanda, tüm gerçekliğiyle yaşandığını belirten Akşener, "Onlar sarayda sefa sürerken, bu yönetim krizinin faturasını, maalesef milletçe biz ödüyoruz." diye konuştu.

"Toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 23 Nisan'da yaptığı "vatan" tarifini, önce doğru duyup duymadığından emin olamadığını ifade eden Akşener, "Kendisi çıktı ve 'Toprak, kan dökülmemişse, zaten vatan olmaz. Ben bunları hep şuna benzetiyorum. Arsa var, arazi var. Araziyi arsaya dönüştürmek için, belli bir bedel ödemek gerekiyor. Aksi takdirde arazinin hiçbir anlamı yok.' dedi. Türk Devleti'ni idare eden birine, 'vatan' ne demektir, anlatmak zorunda kaldığım için utanç duyuyorum. Ama heyhat. Baş müteahhit Sayın Erdoğan, vatanı da maalesef kupon arazi zannediyor. 'Vatan' dediğinde, milletçe her birimizin yüreği titrerken, Mehmetçik uğruna can verirken, kendisi vatanı, rant peşinde koşup arazileri parsellemek olarak görüyor." görüşünü paylaştı.

"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır; toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır." dizelerindeki kutsiyete işaret eden Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir de bu dizelerden hareketle, vatanı tarif ederken, aklına, arsanın ücretinden başka bir şey gelmeyen, vicdansızlığa bakın, utanmazlığa bakın, ahlaksızlığa bakın. Ne diyelim, Allah ıslah etsin. Buradan Sayın Erdoğan ve şürekasına sesleniyorum; Vatan, sizin kupon araziniz değil, şehitlerimizin bize emanetidir. Vatan, yabancılara parsel parsel satabileceğiniz arsa değil, uğruna can verilmiş, kan verilmiş ebedi yurdumuzdur. Vatan, Malazgirt ile kapı açan Sultan Alparslan'dır. Vatan, 1453'te çağı kapatan Sultan Mehmet Han'dır. Vatan, Çanakkale'de ölüme koşan Mehmet'tir, 1923'te mührü vurulan Cumhuriyet'tir, Mustafa Kemal Atatürk'tür."

(Sürecek)

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Kaynak: AA

Son Dakika Politika Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


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