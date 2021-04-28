Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (2) - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Kürsü delikanlısı Sayın Erdoğan, nefret ettiği rahmetli İnönü'nün Johnson mektubuna koyduğu postayı Biden'a koyamıyor. Beğenmediği rahmetli Ecevit'in, dünyayı karşısına alma pahasına Kıbrıs'ta gösterdiği dirayeti Biden'a karşı gösteremiyor." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını "soykırım" olarak niteleyen ifadelerinin Türk milletini derinden yaraladığını belirtti.

Bu açıklamadan sonra vatandaşların gözü ve kulağının doğal olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildiğini ifade eden Akşener, "Türk devleti, bu haksızlık karşısında ne yapacak, nasıl bir tavır alacak, milletçe onu bekliyorduk. Ama bir baktık ki kafası bozulana posta koymakla övünen dünya lideri gitmiş, yerine pek bir terbiyeli, pek bir şeker, pek bir minnoş, mister Erdoğan gelmişti. Rüzgar esse atarlanan Sayın Erdoğan, çıkıp da şöyle hakkıyla bir 'Ey Biden sen kimsin be' çekmek yerine 'Sayın Biden' demekle yetinmek zorunda kaldı. Hatta milletimiz için ar meselesi olan bu meselenin, aslında Sayın Erdoğan için haziranda yapılacak görüşmenin maddelerinden sadece biri olduğunu da bu vesileyle öğrenmiş olduk." diye konuştu.

Türk milletinin, tarihine atılan bu çamura karşı devletin başından dirayetli bir duruş beklediğini dile getiren Akşener, şunları söyledi:

"Rıza Zarrab için seferber olanların, en azından bir nota vermesini bekliyordu. Müzik notasına bile razıydık. Kürecik ve İncirlik üsleri ile ilgili bir hamle bekliyordu. Güvenlik ve iş birliği protokollerini masaya yatırmasını bekliyordu. Sayın Erdoğan ise Biden'a kibarca sitem edip vere vere Ermenistan'a yaptırım sinyali verebildi. Yemezler Sayın Erdoğan. Ermenistan bu yalanı 100 yıldır söylüyor. Üstelik Erivan'la zaten bir ilişkin yok. Ayrıca o sözü de Paşinyan değil, ailecek evinde görüştüğün kadim dostun Joe Biden söyledi. Konuyu sektirip işin içinden sıyrılmanın, kaçıp saklanmanın manası yok. Sen 5 bin yıllık Türk devletini temsil ediyorsun. Korkma, cesaretini topla ve çık, milletimizin beklentisine göre iki çift laf et, iki adım at."

Akşener, daha önce memleket masası kurulmasını önerdiklerini, önerilerinin kabul edilip gereğinin yerine getirilmesi durumunda bu tür sorunların ortaya çıkmayacağını savundu.

Meral Akşener, "Türkiye'yi ekonomik ve diplomatik alanda, öyle karanlık bir cendereye soktu ki bir çift laf edecek cesareti bile kendinde bulamıyor. İşin en ironik yanı da ne biliyor musunuz? Kürsü delikanlısı Sayın Erdoğan, nefret ettiği rahmetli İnönü'nün Johnson mektubuna koyduğu postayı Biden'a koyamıyor. Beğenmediği rahmetli Ecevit'in, dünyayı karşısına alma pahasına Kıbrıs'ta gösterdiği dirayeti Biden'a karşı gösteremiyor. Zerre hazzetmediği rahmetli Demirel'in, İncirlik Üssü'ne Türk Bayrağı çeken o dik duruşunun yanından bile geçemiyor. O diline sakız ettiği eski Türkiye'nin başbakanlarının memleketin zor zamanlarında gösterdikleri devlet insanlığının kırıntısını gösteremiyor. Yazıklar olsun." ifadelerini kullandı.

"Türk milleti senden bir adım bekliyor"

"Erdoğan'ın herkese yutturmaya çalıştığı yeni Türkiye'nin aslında yenik Türkiye olduğunu" iddia eden Akşener, buna izin vermeyeceklerini, onuru için hayatını yok sayan bu aziz milletin boynunun bükülmesine seyirci kalmayacaklarını belirtti.

Güçlü, zengin ve mutlu bir Türkiye'yi inşa edene kadar mücadeleden vazgeçmeyeceklerini vurgulayan Akşener, şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti bir kabile devleti değildir. Damadını sevdiğin kadar, Türkiye'yi de seveceksin. Rıza Zarrab'ı kolladığın kadar, devletini de kollayacaksın. O beş müteahhidin kesesini dert ettiğin kadar, milletinin kesesini de dert edeceksin. Atadığın beceriksiz bakanların arkasında durduğun kadar millet ve memleket çıkarlarının da arkasında duracaksın.

Öyle kürsüden tarih nutukları atıp, bildiğimizi bize anlatarak konuyu geçiştirmek yok. Öyle kuyruğu kıstırıp milletimizi hazirandaki görüşmeyle oyalamak yok. Bağırma işini öfkeli küçük ortağına havale edip öyle kaçıp saklanmak yok. Türk milleti senden bir adım bekliyor. Türk milleti senden makamına yakışır bir biçimde cevap vermeni bekliyor. Türk milleti senden kırk yılda bir devlet insanlığı bekliyor. ya oturduğun koltuğun ciddiyetiyle durumun gereğini yap ya da beceriksizliğini kabul et, özür dile ve memleketi seçime götür. ya saray sefasını bırakıp işini yap ya da sandık gelsin, milletimizden yetkiyi alıp biz gerekeni yapalım. Bu kadar basit."

-"Hükümet, tam kapanma destek paketi açıklasın"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, AK Parti iktidarının her alanı olduğu gibi pandemi sürecini de yönetemediğini öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 18 günlük tam kapanma kararını gecikmiş de olsa olumlu bulduklarını dile getiren Akşener, bu süreçte devletin, imkanlarını seferber edip milletinin yanında olması gerektiğini kaydetti.

"Hükümet tam kapanma destek paketi açıklasın" diyen Akşener, şu önerilerde bulundu:

"Paket kapsamında günlük ve haftalık çalışanlara, düzenli geliri olmayanlara acilen destek sağlayın. Kapanma mücbir sebep sayılsın, beyanname verme ve vergi ödeme yükümlülüklerini 1 ay erteleyin. Nisan sonu yapılandırma ödemelerini en son taksitten bir sonraki aya erteleyin.

Esnaf için kira stopajlarını sıfırlayın. Çek ve senetler 29 Nisan dahil, mayıs ayı sonuna kadar yazılmasın. İcra takiplerini mayıs ayı sonuna kadar durdurun. BDDK üzerinden kredi takip başlangıçlarını 1 ay daha uzatın. Düşük gelirli vatandaşlarımızın evleri ile küçük esnafımızın iş yerleri için nisan ve mayıs ayı elektrik faturalarını, kullanımları takip eden 6 aya yayarak tahsil edin. Belediyelere bağış kabul etme izni verin."

Akşener, hane halkına kişi başı 500 lira hibe desteği, esnafa da çalışan başına 10 bin lira faizsiz ve bir yıl geri ödemesiz kredi verilmesi gerektiğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının sorunlarına da değinen Akşener, Kovid-19'un meslek hastalığı sayılmasını, salgınla mücadele ederken hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının şehit kabul edilmesini ve 3600 ek gösterge hakkının verilmesini talep etti.

"Öğretmenleri ek iş yapmak zorunda bıraktılar"

Atanamayan öğretmenler ile ücretli öğretmenlerin sıkıntılarını anlatan Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim ordumuz da tıpkı sağlıkçılarımız gibi çile çekiyor. Kadrolu, sözleşmeli, ücretli gibi başka başka öğretmen kadroları uydurdular. Her bir öğretmenimizi ek iş yapmak zorunda bıraktılar. Ücretli öğretmenlerimiz ders verdikçe ücret alıyorlar. Bu dönemde eğitime ara verildiği için perişan durumdalar. Haftada 30 saat ders veren bir ücretli öğretmenin eline saati 19,70 liradan ayda yaklaşık 2 bin 300 lira para geçiyor. İşe bakar mısınız? Asgari ücreti iktidar belirliyor ama aynı iktidar, öğretmenine asgari ücretin altında maaşı reva görüyor.

100 bin ücretli öğretmenimiz var. Eğitim ordumuzun 100 bin neferine ayda verilen ücretin toplamı 230 milyon lira. Yılda 9 ay çalışabildiklerini farz edersek bir yıllık ücretlerinin toplamı 2 milyar 760 milyon lira. İktidar, evlatlarımızı emanet ettiğimiz 100 bin eğitim neferine bir yıl için 2 milyar 760 milyon lirayı çok görüyor. Ama aynı iktidar sadece İstanbul Havalimanı'nı işleten şirkete 2020 yılı için 2 milyar 300 milyon lira garanti ücreti ödemekten geri durmuyor. Yani uçmayan uçağın, o uçağa binmeyen yolcunun parasını ödemekten gocunmuyor. İşte size AK Parti'nin adalet anlayışı. İşte size, AK Parti'nin eğitime bakışı. İşte size dünün mücahidi, bugünün müteahhidi Sayın Erdoğan'ın millet sevgisi."

Akşener, konuşmasının bir bölümünde atanamayan öğretmen Cansu Zengin'i kürsüye davet etti.

Zengin'in ardından konuşmasına kaldığı yerden devam eden Akşener, iktidara geldiklerinde sorunları çözeceklerini iddia etti.

Akşener, TÜİK rakamlarına göre genç işsizlik oranının yüzde 26,9'a çıktığını, geniş tanımlı işsizlik oranının ise yüzde 44 düzeyinde olduğunu ifade etti.

Gençlerin büyük bir çoğunluğunun Türkiye'den ayrılmak istediğini öne süren Akşener, "Aralarında Amerika'ya, Almanya'ya, Kanada'ya, İngiltere'ye giden çok. Ama asıl acı olanı ne biliyor musunuz? Ukrayna'ya gidenler var. Romanya'ya gidenler var. Polonya'ya gidenler var. Çin'e, Tayvan'a hatta Vietnam'a gidenler var. Gençlerimizi iş bulup mutlu, huzurlu bir hayat kurabilmek için daha dünün demir perde ülkelerine gitmek zorunda bırakmak kadar utanç verici bir şey olabilir mi? Ama ne yazık ki durum bu." değerlendirmesinde bulundu.

Meral Akşener, yol haritaları ve projelerinin hazır olduğunu, iktidara geldiklerinde bunları tek tek hayata geçireceklerini söyledi. Her mahalleye çocukların yeteneklerini ve isteklerini küçük yaştan itibaren tespit edecek kariyer planlama merkezleri kuracaklarını anlatan Akşener, "Ülkemizde meslek liselerinde okuyan gençlerimiz düzensiz ve güvencesiz bir çıraklık süreci ile karşı karşıya. Oysa mesleği öğrenmek ve deneyim kazanmak açısından çıraklık, çok önemli bir kavramdır. Çıraklara işçi niteliği tanıyarak, iş ve sosyal güvenlik yasalarının kapsamına alınmalarını sağlayacağız." dedi.

Öte yandan, Akşener, partisine katılan 21. Dönem MHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Ay'a rozet taktı.

(Bitti)