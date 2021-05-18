Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika

Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1)

18.05.2021 10:29
Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1), System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan; Kürsüden sallamayı liderlik sananların devri artık bitiyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan; Kürsüden sallamayı liderlik sananların devri artık bitiyor. Milletimiz, televizyonlarda estirilen hamaset rüzgarlarına artık inanmıyor. Samimiyetsiz, ağlak tavırlarınızla, Filistin için çok şey yapıyormuş gibi görünme çabanızı, artık kimse yemiyor." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, dünya siyasetinde bir değişim olduğunu, "ergen tavırlı popülist liderlerin" seçimleri birer birer kaybedip, tarihin tozlu sayfaları arasına karıştığını söyledi.

Ancak bu liderlerden her birinin giderayak bir kriz ürettiğini, bunun son örneğinin Filistin'de yaşandığını dile getiren Akşener, "Gözümüzün önünde bir insanlık dramı yaşanıyor. Siviller, kadınlar ve çocuklar insafsızca katlediliyor." diye konuştu.

Mart ayında İsrail'de seçimler yapıldığını ve durumun İsrail'in en uzun süreli başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yeni bir hükümet kurmasına imkan vermediğini belirten Akşener, şunları söyledi:

"İsrail Cumhurbaşkanı da, hükümeti kurma görevini, Yeş Atid Partisine verdi. Birdenbire, İsrailli Arap partileri kritik bir öneme sahip oluverdiler. Çünkü hükümet ortağı olma, yeni iktidarı belirleme ihtimalleri doğdu. Bu gelişmeler üzerine, bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu olan Binyamin Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için, gözünü kırpmadan, sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı. Önce Mescid-i Aksa ve Kubbet-üs Sahra kışkırtmaları yaşandı, ardından da Gazze'ye operasyon başladı. İsrailli Arap partileri de, yaşananlara tepki olarak koalisyon görüşmelerinden çekildi. Kim kazandı? Savaş tüccarları kazandı. Koltuk meraklıları kazandı. Değişim istemeyen statükocular kazandı. Peki kim kaybetti? İsrail'de yaşayan Araplar kaybetti. Gazze'deki siviller, kadınlar ve çocuklar kaybetti. İsrail demokrasisi kaybetti."

Akşener, bu insanlık ayıbı karşısında, Türkiye'yi yönetenlerden, İsrail'i caydıracak, Filistinlilerin hayatını iyileştirecek, somut tek bir adım görülmediğini savundu.

Mesela, İsrail ile 6 milyar doları aşan ticari ilişkilerin askıya alınmadığını, İran'dan İsrail'e yapılacak bir saldırıyı haber vermesi planlanan Kürecik Radar Üssü'nün kapatılmadığını belirten Akşener, sözlerine şöyle devam etti:

"Bunların hiçbiri yok. Peki ne var? Bol miktarda hamaset var. Kürsüden tarih tiratları var. A Haber'de, Yeni Şafak'ta ateşli yorumlar var, yazılar var. Gerçi bu hususta, arkadaşların hakkını teslim etmemiz lazım. Doğu Türkistan için bu kadarını bile yapamadılar. Dün kürsüden insanlık nutukları atan Sayın Erdoğan, Çin mezalimine karşı, Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için ağzını bile açamamıştı. Sayın Erdoğan; Kürsüden sallamayı liderlik sananların devri artık bitiyor. Milletimiz, televizyonlarda estirilen hamaset rüzgarlarına artık inanmıyor. Samimiyetsiz, ağlak tavırlarınızla, Filistin için çok şey yapıyormuş gibi görünme çabanızı, artık kimse yemiyor. Devlet insanlığı, kürsü şovlarıyla değil, akıllı bir diplomasiyle olur. Liderlik, hamasetle değil, icraatla olur. Samimiyetle olur, tutarlılıkla olur, ciddiyetle olur.

Boş konuşmayı bırakıp, gerekeni yapacaksın. Tabii bunu yaparken de korkmayacaksın, dik duracaksın, İsrail'e yaptığın gideri, Çin'e de yapabileceksin. Türk Devleti'nin Cumhurbaşkanı'na yakışan budur."

Akşener, Netanyahu ve destekçilerini şiddetle kınadığını ve uluslararası toplumu, bu insanlık ayıbına karşı Filistinlilerin yanında birlik olmaya ve Netanyahu vahşetine dur demeye çağırdığını söyledi.

(Sürecek)

Meral Akşener, İYİ Parti, İsrail, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika


Son Dakika

Mehmet Ali Erbil, Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti Mehmet Ali Erbil, Filistin'e karşı yapılan zulme sessiz kalan ünlülere isyan etti Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Esnafa destek paketinin ayrıntıları belli oldu! İşte tek tek hibe alabilecek işletmeler Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi Acun Ilıcalı, oyunu kaybeden Aleyna Kalaycıoğlu için istisna yapıp, ailesiyle görüşme hakkı verdi 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı "Yasak aşk yaşıyorlar" diyerek eşini ve yakın arkadaşını ormanda öldürdü, son sözü "Namusumuz için yaşıyoruz" oldu AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek AK Partili Şamil Tayyar'dan Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısına şartlı destek

Son Dakika Haberleri
10:28 Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmeye tepki gösterdi: Herhangi bir görüş bildiremedik
10:17 Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı
10:15 Filistin için çıkış yolu Türkiye'nin gündeme getirdiği "koruma gücü" olabilir
10:12 Tartıştığı annesini bıçakladı, "Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim" dedi
10:08 Sergen Yalçın, Fenerbahçe'de hayal kırıklığı yaşatan Papiss Cisse'yi takımda istiyor
10:00 Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler! Değeri tam 13 milyon dolar
09:57 Memleket Partisi'nden gündem olan çalıntı logo iddialarına cevap: Bir hikayesi var
09:42 Meteoroloji uyardı, öğleden sonra kuvvetli yağış geliyor!
09:41 2,5 yılın ardından boşanan Necati Şaşmaz ve Nagehan Kaşıkçı'nın davasındaki "tarikat" detayı
09:28 Elon Musk'un serveti ocak ayından beri yüzde 24 azaldı! En zenginler listesinde geriledi
Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu Sarıyer'de devriye gezen polis ekipleri, ormanda bıçaklanmış bir şahıs buldu         
10:32
Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmeye tepki gösterdi: Herhangi bir görüş bildiremedik Bilim Kurulu üyesi canlı yayında kademeli normalleşmeye tepki gösterdi: Herhangi bir görüş bildiremedik         
10:29
Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı Türkiye'deki işsiz sayısı yılın ilk çeyreğinde 4 milyon 118 bin kişiye çıktı         
10:18
Tartıştığı annesini bıçakladı, Tartıştığı annesini bıçakladı, "Annem kötü bir insandı, onu öyle görünce hiç üzülmedim" dedi         
10:12
Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler! Değeri tam 13 milyon dolar Tarihi İncil'i jandarmaya satmaya çalışırken yakayı ele verdiler! Değeri tam 13 milyon dolar         
10:01
İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı İspanya'ya 24 saatte, 700'ü çocuk 5 bin düzensiz göçmen geçiş yaptı         
09:47
Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler Cumhurbaşkanlığı, WhatsApp için son kez uyardı! Sözleşmeyi onaylayanları bekleyen tehlikeyi madde madde belirttiler         
09:14
Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor Beşiktaş'ta çarpıcı iddia! Sergen Yalçın yeni sözleşme için 23 milyon TL zam istiyor         
00:19
Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak Çukur dizisinde 'Şahran' karakterini Sarp Akkaya canlandıracak         
23:06
Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar Show TV'den Güldür Güldür hayranlarını sevindirecek radikal karar         
22:58
Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti Songül Karlı, derin göğüs dekoltesiyle sosyal medyayı yıktı geçti         
21:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Sedat Peker'in iddialarına değindi: Suç çeteleri zehirli yılan gibidir         
21:17
Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor Arçelik, Amerikalı rakibi Whirlpool'un Türkiye'deki üretim merkezini satın alıyor         
21:03
Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü Direğe çarpan cip ikiye bölündü, enişte ile kayınbirader öldü         
20:40
16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş 16 yaşındaki genç, otlara tutunarak hayatta kaldı! Mucize kurtuluş         
16:47
Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı Sude Yalçınkaya, bikinili pozuyla sosyal medyayı salladı         
15:38
Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı Tecavüz iftirasıyla diş hekimi linç edilmişti! Klinikteki görüntüler ortaya çıktı         
15:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2021 10:38:43. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu: (1) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement