Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu: (1) - Son Dakika

Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu: (1)

27.01.2021 10:49
Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu: (1), System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan, Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerde, yılın ilk 6 ayında yapılması gereken ödemelerin öteleneceğini duyurdu.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Sayın Erdoğan, Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerde, yılın ilk 6 ayında yapılması gereken ödemelerin öteleneceğini duyurdu. Aylardır ısrarla takip ettiğimiz, esnafımızın şikayetçi olduğu bu konuda, atılan adımı doğru buluyoruz. Bu adım doğru olmasına doğru ama maalesef yetersiz." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Halk Bankası tarafından kullandırılan kredilerde, yılın ilk 6 ayında yapılması gereken ödemelerin öteleneceğini duyurduğunu dile getirdi.

"Aylardır ısrarla takip ettiğimiz, esnafımızın şikayetçi olduğu bu konuda, atılan adımı doğru buluyoruz. Bu adım doğru olmasına doğru ama maalesef yetersiz." ifadesini kullanan Akşener, "Biz diyoruz ki ötelenecek krediler Halk Bankası ile sınırlandırılmasın. Erteleme süresi 6 ay yerine, 1 yıl olsun. Ayrıca ötelemeden kaynaklanacak faiz yükü, bankalarla yapılacak bir anlaşma çerçevesinde, Hazine tarafından karşılansın." açıklamasını yaptı.

Akşener, esnafın kredi borçlarını erteleme kararı aldığına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, piyasa şartlarını biliyor olması gerektiğini söyleyerek, şu ifadelere yer verdi:

"Sayın Erdoğan nedense, bu karara rağmen, çıktı dedi ki, 'Bazı dostlar diyorlar ki, dükkanlar kapanıyor, şirketler kapanıyor. Kapanan falan yok, her şey ortada.' Ben de şimdi doğal olarak, kendisine sormak istiyorum: Eğer işler bu kadar yolundaysa ve her şey de ortadaysa kredi taksitlerini neden öteliyorsun muhterem? Yok eğer esnaf zordaysa, ki biz buna şahidiz, ödemelerini öteliyorsan, o halde nasıl oluyor da, işler tıkırında diyorsun? Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu Sayın Erdoğan?"

Akşener, 2020'de 40 binin üzerinde gerçek kişi işletmesi ve şirketin kapandığını aktardı.

Kriz dönemlerinde kurulan şirket sayısının artmasının kimseyi yanıltmamasını isteyen Akşener, böyle dönemlerde, borçlarını ödeyemediği için birçok firmanın kredibilitesinin bozulduğunu, o nedenle firmaların, iş yapabilmek ve bazı yükümlülüklerden kaçınmak için çareyi yeni şirket kurmakta bulduğunu anlattı.

Akşener, "Sayın Erdoğan'a şiddetle tavsiye ediyorum, tespitlerini sağlam analizlere dayandır. Danışmanlarının kulağına üfledikleriyle, milletimizin huzuruna çıkıp, yalan yanlış konuşma. Veriler ortadayken, 'Kapanan işletme yok.' demek en hafif tabiriyle ciddiyetsizliktir. Çaresizlikten kurulan şirketlere bakıp, 'İşler tıkırında.' demekse, düpedüz cehalettir." şeklinde konuştu.

İstihdamın sürekli azaldığını savunan Akşener, şunları kaydetti:

"Sayın Erdoğan, bu ucube sistem sana da Türkiye'ye de milletimize de yaramadı. Bunu kabul et artık. Servet kovalayan saray danışmalarının elinde oyuncak oldun. Kürsüden söylediklerinle, yaptıkların, birbirini tutmaz hale geldi. Senin keyfin yerinde olabilir, ama bu sırada olan milletimize oluyor. Gittiğin yol, yol değil. Gel, şu saray hayatından bir sıyrıl, milletin arasına karış. Bir bak bakalım, memlekette neler oluyor. Bir gör bakalım, vatandaş ne çekiyor. Kepenk kapatan dükkanlar, iflas eden firmalar, artık Türkiye'nin acı bir gerçeği. Sen, 'Bugün 1 lira 35 kuruşluk satış yaptım.' diyen, esnaf kardeşimin dükkanını açık mı sanıyorsun? Saray duvarlarından milletimizin sesini duymuyorsun, onu anladık. Ama hiç olmazsa bize kulak ver. Mecliste konuşma yapan iyi parti milletvekillerimizi can kulağıyla dinle."

Esnafın yaşadığı sıkıntılara yer veren Akşener, "İstanbul Kartal'da bir kuyumcu kardeşim diyor ki, '80 yaşında bir teyzemiz geldi, eşinden kalan yüzüğü yani kocası ölmüş onun alyansını bozdurmaya geldi.' Eskiden vatandaş kuyumcuya yatırım için giderdi. Şimdilerde, fatura ödeyebilmek için, alyans bozdurmaya gidiyor. Bakın bilezik demiyorum, yuvasının nişanesi alyansını bozduruyor." dedi.

En başından sarayın sakıncalarını söylediğini dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Haksız mıymışım? Dün 'Milletin adamıyım' diyerek gezerken, bugün o saray yüzünden, firmalar ardı ardına kapanırken, 'İşler tıkırında' deyip, 'vatandaşa keyif çayı fırlatan adam' oldun Sayın Erdoğan. Sen hayal aleminde yaşarken, ben, çarşıda, pazarda, esnafımızı dinliyorum. Sen sarayında sefa sürerken, ben işsiz gençlerimizi dinliyorum. Seni uyaran dostların az bile söylemiş. Sadece esnaf kepengini değil, vatandaş evde kombisini kapatıyor Sayın Erdoğan. Sen ne kadar uğraşırsan uğraş, artık mızrak çuvala sığmıyor. Sizin masallarınız hafif, milletin gerçeği ise artık çok ağır Sayın Erdoğan."

(Sürecek)

Meral Akşener, Halk Bankası, İYİ Parti, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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