Akşener, İYİ Parti TBMM Grup Toplantısında konuştu: (2) - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yeni anayasa tartışmalarına ilişkin, "Siz Sayın Erdoğan'ın, yine ve yeniden bir anayasa değişikliğini tartışmaya açtığına bakmayın. Biz, kendisinin zaman zaman ortaya attığı böyle yumaklara artık alıştık. Henüz içeriği, niyeti belli olmayan bu teklifin ayrıntılarını ileride göreceğiz. Mevcut anayasayı bile uygulamak istemeyenler, bu tekliflerinde ne kadar samimiler, izleyeceğiz." dedi.

Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısında yaptığı konuşmada, salgın süreciyle birlikte esnafın çok zor durumda kaldığını, aylardır dükkanlarını açmadığını, bu nedenle de kiminin arabasını sattığını, kiminin de borç alarak ayakta kalmaya çalıştığını söyledi.

Kovid-19 salgınına karşı esnafın da aşılanması gerektiğini dile getiren Akşener, "Aşı stokladın mı? Hayır. 2 milyon esnafa 'sizi şu tarihe kadar aşılayacağım' dedin mi? Hayır. Sağlık sistemi işlesin diye birinci sırada sağlık çalışanlarını aşılıyoruz. Çok doğru. Okullar açılsın diye öğretmenlerimizi aşılıyoruz. Ne güzel. İş yerleri açılsın diye esnafı niye aşılamıyoruz? Cevap yok. 2 milyon esnafın aşı maliyeti 100 milyon dolar. Ama 2 milyon esnafı kapatmanın maliyeti, milyarlarca dolar. Bu basit matematiği bile yapamıyorsanız, bu işi bırakın gidin artık." diye konuştu.

Akşener, birçok aşının 3'üncü faz sonuçlarının açıklandığını, sonuçların aşıların enfeksiyona karşı yüzde 100 olmasa da yoğun bakım veya ölüme sebep olan vakalara karşı yüzde 100'e yakın koruma sağladığını gösterdiğini dile getirdi.

Hükümetin görevinin bu aşıları bulup getirmek olduğunu belirten Meral Akşener, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ama sen bunu bile beceremedin. Minik ortağın Cinping Perinçek'e uydun, Uygur Türklerine yapılan zulmü görmezden geldin. Çin'e bu kadar yaranmaya çalıştın ama daha yeterli sayıda Çin aşısı bile getiremedin. BioNTech aşısını Türk bilim insanları buldu. Türkiye'ye öncelik tanımak için ellerinden geleni yaptılar. Onu da getiremedin. 'Dostum, dostum' diyerek gezdiğin Putin'den Rus aşısı da alamadın. Başarıya bakar mısınız? Yunanistan kadar bile aşı satın alamayan bir iktidar, İsrail'in aşıladığı kadar vatandaşını bile aşılayamayan bir yönetim anlayışı, yazıklar olsun.

Hani dünya lideriydin, ne oldu Sayın Erdoğan? Lafa gelince fırtınalar estirip icraata gelince ıslık çalıyorsun. Hariçten gazel okumaya gelince en mahir sensin, milletin derdine gelince, araziye uyum sağlıyorsun. Senin için liderlik bu mudur Sayın Erdoğan? Geciktiğin her ay, ülkemiz milyarlarca dolar zarara giriyor. 2 ay sonra turizm sezonu açılacak. Turizm çalışanları aşı olamazsa bu sezonu da kaybedeceğiz. Sense hala abuk sabuk gündemler peşindesin."

Boğaziçi Üniversitesi eylemleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının milletin sağlığına, esnafın durumuna ayıracak vakitlerinin olmadığını ileri süren Akşener, Boğaziçi Üniversitesi eylemlerine de değindi.

Erdoğan'ın, Boğaziçi Üniversitesine kafasına göre atadığı rektör üzerinden ortalığı karıştırmakla meşgul olduğunu iddia eden Akşener, şöyle konuştu:

"Sayın Erdoğan'a sorarsanız, bu arkadaş gerçek bir liyakat abidesi. Çünkü kendisi daha önce iki üniversitede daha rektörlük yapmış. Peki onları bırakın dünyada, Türkiye'de ilk 100 içine sokabilmiş mi? Hayır. Yani Sayın Erdoğan, bilmediği her konuda gösterdiği o müthiş uzmanlıkla diyor ki; 'Yıllarca Boğaziçi Üniversitesini, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinden biri yapan kadro -ki bu kadro içinde AK Parti'ye oy veren akademisyenler de var- bu işi bilmiyor. Ama kendi üniversitesini Türkiye'de ilk 100 içine bile sokamamış Melih Bulu, bu işin uzmanı.'

Biz bu filmi daha önce de izlemiştik. Hatırlarsanız, damat bakanı atadığında da kendisinden, bu arkadaşımızın ne kadar büyük bir ekonomist olduğunu dinlemiştik. Hani açıktan ekonomi dersi almıştı ya kendisi. Heyhat huylu huyundan vazgeçmiyor. Instagram fenomeni damat bakan gitti, şimdi ise damat aromalı rektör geldi. Kader utansın."

Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Prof. Dr. Ayşe Buğra'ya yönelik olarak "Türkiye'de, Soros'un adeta ofis temsilcisi olan birinin karısı" şeklinde ifadeler kullandığını söyledi.

Erdoğan'ın bu ifadelerini eleştiren Akşener, "Sayın Erdoğan kendisine saygı gösterilmesi konusunda çok hassastır. Kendisi AK Parti genel başkanı olarak löm löm konuşup, Cumhurbaşkanı olarak da saygı görmeyi bekler. Ne var ki bu saygıyı görebilmek için önce Cumhurbaşkanı gibi davranıp, Cumhurbaşkanı gibi konuşması gerektiğini bir türlü anlayamadı. Soros'la aynı masada çekilmiş fotoğraflarını ne çabuk unuttular?" değerlendirmesinde bulundu.

Ayşe Buğra'nın hem Boğaziçi Üniversitesinin hem de Türkiye'nin en değerli bilim insanlarından biri olduğunu dile getiren Akşener, şöyle devam etti:

"Sayın Erdoğan senin bilimle, araştırmayla pek alakan yoktur ama ben yine de anlatayım. Ayşe Buğra, her şeyden önce çok kıymetli eserleri, dünyaca bilinen önemli çalışmaları olan çok değerli bir akademisyenimizdir. Başka alanların yanı sıra Türkiye'de iş dünyası ile devlet arasındaki ilişkileri incelediği çalışmalarıyla da literatüre önemli katkılar yapmış önemli bir bilim insanımızdır. Ama aynı zamanda Ayşe Buğra, rahmetli Tarık Buğra'nın da kızıdır. O Tarık Buğra ki senin fesline, burma bıyıklına benzemez. O Tarık Buğra ki TRT'nin, TRT olduğu zamanlarda bu millete ecdadını hakkıyla anlatan, Milli Mücadele ruhunu hakkıyla aktaran dizilerin uyarlandığı muhteşem romanların yazarıdır.

Sen artık kabak tadı veren cehaletinle bunları bilmeyebilirsin. Ama Sayın Erdoğan, her şeyin ötesinde, bir kadından, bir bilim insanından söz ediyorsun. Terbiyeli olacaksın. Efendi olacaksın. Bu sözler, devletin başına yakışmaz. Her cuma namazı çıkışında abuk sabuk konuşup, abdesti gıybetle bozmak, bu ülkenin Cumhurbaşkanına yakışmaz. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Boğaziçi Üniversitesinin 36 yıllık şerefli bir hocasını, milletimizi gururlandıracak bilimsel çalışmalar yapmış bir kadını hedef tahtasına koyamaz. Ayıptır, günahtır. Sen eskiden siyasetin raconunu bilirdin. Çünkü hapse düşmüştün. Hapisteki birinin ailesine laf edilmeyeceğini de bilirdin. Saraya girdiğinden beri ne racon kaldı ne nezaket kaldı ne de izan kaldı. Yazıklar olsun."

"Suçsuz insanların hedef gösterilmesinden vazgeçin"

Suçsuz insanların hedef gösterilerek siyaset yapılmasından vazgeçilmesi gerektiğini ifade eden Akşener, "Biri çıkıp, sizin bu hedef gösterdiklerinize bir şey yapsa mutlu mu olacaksınız? Anadolu'nun bir köyünden, Türkiye derecesi yaparak üniversiteye girmiş olan bir evladımıza, biri, 'bunlar zaten terörist' diyerek bir şey yapsa, bunun hesabını kim verecek? Bu tavırla toplumsal barışı riske atıyorsunuz. Böyle devlet yönetilmez. Bu dilin sokakları nereye götüreceği belli olmaz. Bu yol, yol değil. 80 öncesinin talebeleri olan arkadaşlarımız var. Kendisi top oynadığı için bu işleri bilmez. Bu sosyal itirazı, kriz sürecinden çıkarıp, acilen iletişim sürecine çevirin. Ayrıca gençlere, 'başları ezilmeli' diyen küçük ortağını da şiddetle, Başbuğ Alparslan Türkeş'i örnek almaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.

Boğaziçi Üniversitesinin öğrenci ve akademisyen kadrosuyla birlikte verdiği mücadelenin, haklı bir mücadele olduğunu iddia eden Akşener, bu mücadeleyi üniversiteden çıkarıp siyasi kutuplaşmanın bir cephesi haline getirmek isteyenlere prim verilmemesi uyarısında bulundu.

Barışçıl protestoları sokak çatışmasına dönüştürmek isteyenlere izin verilmemesi gerektiğine dikkati çeken Akşener, "Hepimiz bir değişim istiyoruz. Hepimiz daha özgür, daha zengin, daha adaletli bir ülkede yaşamak istiyoruz. ve mevcut iktidarın özgürlüğümüzü elimizden almasına karşı çıkıyoruz. Türkiye'nin zenginliğini birkaç yandaşa dağıtıp bizi fakirliğe sürüklediği için karşı çıkıyoruz. Kendi çocukları lüks içinde yaşarken, YKS sınav ücretlerine yüzde 40 zam yaptıkları için karşı çıkıyoruz. Bu ülkenin yetiştirdiği onca insan kaynağı varken damadını bakan yapmasına, sırf parti üyesi diye başarısız bir adamı rektör atamasına karşı çıkıyoruz. İçinizdeki bu haklı itiraz, öfkeye dönüşüp sokaklara taşmasın." değerlendirmesinde bulundu.

İktidarın son dönemde yeni bir siyaset geliştirerek ikna siyasetine döndüğünü belirten Akşener, "Baktılar memleketin meselelerini çözemiyorlar, milletin derdini gideremiyorlar, onun yerine bizi her şeyin yolunda olduğuna ikna etmeye çalışıyorlar. Mesela başın ağrıyor, doktora gidiyorsun. Doktor, ağrının sebebini bulup ilaç vereceğine, seni başının ağrımadığına ikna etmeye uğraşıyor. 'Kolum kırık, yardım et' diyorsun. Doktor, kolu alçıya alacağına 'maşallah aslan gibi kolun var' diye cevap veriyor." diye konuştu.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanı Mahir Ünal'ın bir televizyon kanalındaki konuşmasını da eleştiren Akşener, iktidara göre bu ülkede sorun olmadığını, onlara göre herkesin zenginlikten şımardığını, iktidarın sorunlara böyle baktığını savundu.

Bazı basın ve yayın organlarında fahiş fiyatlara yönelik çıkan haberlere değinen Akşener, şöyle konuştu:

"Mesela patronu, eski damat bakanın kardeşi olan medya grubunun bir gazetesinde geçen gün, birinci sayfada bir kılavuz yayınlandı. Market alışverişi kılavuzu. 'Bu haberi okumadan markete girmeyin' diyor. 'Bu haberi okumadan girerseniz, çıkarken üzülürsünüz' diyor. ve derdi bini aşmış vatandaşıma neler öneriyor neler? 'Alışverişe tek başınıza ve tok karnına çıkın, yanınızda çocuklarınız olmasın.' diyor. 'Marketteki cazip kokulara aldanmayın.' diyor. 'Büyük market arabası kullanmayın, doldurmaya teşvik eder.' diyor. 'Ürünlere dokunmayın, sahiplik duygusu verir, maazallah alırsınız.' diyor. 'İkramları geri çevirin, dilinize değerse tuzağa düşersiniz.' diyor. Bunu kime söylüyor? Markete gitmeye bile dermanı kalmamış, mahalle bakkalının veresiye defteriyle yaşayan milletime söylüyor. İşe bakar mısınız? Hiç mi utanmıyorsunuz? Hiç mi sıkılmıyorsunuz?"

Akşener, Türkiye'yi yönetenlerin temel görevinin vatandaşa markete girdiğinde tüm ihtiyaçlarını alabileceği imkanları sağlamak olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansının salgın döneminde Japon esnafın durumuna ilişkin yaptığı haberi eleştiren Akşener şu ifadeleri kullandı:

"Pulitzerlik bir başka habercilik başarısına da pazar günü ibretle şahit olduk. Devletin haber ajansı, ta Japonya'dan 'esnaf' haberi yaptı. Yanlış duymadınız. Hani şu terörist başının mesajını dünyaya duyuran Anadolu Ajansı var ya işte o, Japonya'dan haber yapmış, diyor ki; 'Japon esnaf zor durumda.' Güler misin ağlar mısın? Burnunun dibini göremeyen muhteşem habercilik, iş yerlerinin sınırlı saatlerde çalıştığı Japonya'da, esnafın sesi olmuş. Kuruluşunda 'Anadolu'nun sesini dünyaya duyurmak' diye bir hedef var. Ama Anadolu'yu duymadığı gibi dünyanın bir ucundan bize esnaf derdi anlatıyor.

Japonya, pandeminin başından beri vatandaşına ne kadar destek verdi biliyor musunuz? 1 trilyon 260 milyar dolar. Türkiye'nin toplam bütçesinden fazla. Anadolu kan ağlıyor, bunların gözü, dünyanın öbür ucunda. İşte ikna faaliyeti. Yakında Sayın Erdoğan kürsüye çıkıp, çilekeş Japon esnafı için yardım kampanyası başlatıp, IBAN isterse şaşırmayın. Buradan iktidara seslenmek istiyorum; Gerçeği görmek doğru teşhisin, doğru teşhis de doğru tedavinin ilk adımıdır. Milletin gerçeklerinden kaçmayı artık bırakın. Tokyo'yu bırakın, İstanbul'a, İzmir'e, Samsun'a, Diyarbakır'a, Antalya'ya bakın. Tokyolu Şef Yukimori'nin derdiyle dertleneceğinize, Ankaralı işletmeci Zeynep hanımın derdiyle dertlenin."

Akşener, konuşmasının bir bölümünde restoran ve kafe işletmecisi Vedat Derekaya'yı kürsüye davet ederek söz verdi.

Konuşmasına kaldığı yerden devam eden Akşener, esnafın sabrının tükendiğini, bu nedenle yaşanan sorunlara bir an önce çözüm bulunması gerektiğini kaydetti.

Akşener, "Sizin bu esnafla ne derdiniz var? Esnaflarımız haklı olarak soruyor. AK Parti il kongreleri tıklım tıklım, ses sistemi de harika. AVM'ler de zaten açık. O zaman neden restoranları, kafeleri açmıyorsunuz? Restoranda, kafelerde üç-beş masaya müşteri alınca mı korona artıyor? Bu ciddiyetsiz anlayışı artık bırakın. ya mağdur esnafın derdini çözecek doğru düzgün destek paketleri açıklayın ya da azaltılmış sayıda masayla HES kodu kontrolü olacak şekilde lokanta ve kafeleri artık açın." dedi.

Yeni anayasa tartışmaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme getirdiği yeni anayasa tartışmalarına değinen Akşener, "Siz Sayın Erdoğan'ın, yine ve yeniden bir anayasa değişikliğini tartışmaya açtığına bakmayın. Biz, kendisinin zaman zaman ortaya attığı böyle yumaklara artık alıştık. Henüz içeriği, niyeti belli olmayan bu teklifin ayrıntılarını ileride göreceğiz. Mevcut anayasayı bile uygulamak istemeyenler, bu tekliflerinde ne kadar samimiler, izleyeceğiz." diye konuştu.

Akşener, kendileri açısından konunun bugünün konusu olmadığını ve daha çok ülkenin acil sorunlarıyla ilgilendiklerini belirtti.

Acil sorunların çözümünün peşinde olduklarını dile getiren Akşener, "Bizim önceliğimiz, mutfaktaki yangın, çarşıdaki pazardaki feryat, işsiz gençlerimizin çaresizliğidir. Bizim gündemimiz, emeklilerimizin çilesi, sanayicimizin, işverenimizin sıkıntıları, çiftçimizin dertleridir." ifadelerini kullandı.

(Bitti)