Akşener: "İyi ve cesur insanlar bir araya geldiler. 81 ilde ve Türkiye'nin tüm ilçelerinde örgütlendik" - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Bursa İl Teşkilatınca düzenlenen üye katılım törenine katıldı. (1)

"İyi ve cesur insanlar bir araya geldiler. Cep delik cepken delik, para yok pul yok. Herkes rızkını bir araya topladı, çocuğuna, ailesine, eşine bırakacağı mutfak harçlığından kesti ve 81 ilde ve Türkiye'nin tüm ilçelerinde örgütlendik, teşkilatlandık"