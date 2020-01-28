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Akşener: "İyileştirilmiş ve güçlendirilmiş parlamenter sistem, Türkiye'nin bu sarmaldan çıkış...
6 saat önce
Katılımcılar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:09 Kaynak: AA
Katılımcılar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. (6)
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