Akşener, İzmir Adliyesi önündeki Şehit Fethi Sekin Anıtını ziyaret etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener, İzmir Adliyesi önündeki Şehit Fethi Sekin Anıtını ziyaret etti - Son Dakika

Akşener, İzmir Adliyesi önündeki Şehit Fethi Sekin Anıtını ziyaret etti

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi Meral Akşener'in Fethi Sekin'in adliye önündeki anıtına çelenk bırakması Dua edilmesi İZMİR - 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adliye önündeki...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi

Meral Akşener'in Fethi Sekin'in adliye önündeki anıtına çelenk bırakması

Dua edilmesi İZMİR - 5 Ocak 2017'de terör örgütü PKK mensuplarınca İzmir Adliyesi'ne düzenlenen hain saldırıda şehit olan polis memuru Fethi Sekin'in adliye önündeki anıtını ziyaret eden Akşener, buraya çelenk bıraktı, dua etti. Sekin'in şehit olduğu noktaya karanfil bıraktı.

Akşener, İzmir Adliyesi önündeki Şehit Fethi Sekin Anıtını ziyaret etti

İzmir Adliyesi, Fethi Sekin, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 04:59 Kaynak: AA
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