Akşener, İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nin açılışına katıldı Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, " Kocaeli'nde İzmit Belediye Başkanı, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı, Millet İttifakı'nın kazandığı ilçelerin belediye başkanları, Ankara ve diğer belediyelere baktığınız zaman her biri sosyal devlet anlayışına, sosyal belediyecilik anlayışına uygun davranışlar gösterdiler." dedi.

Akşener, İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, Gaziler Günü'nü kutlayarak, tüm gazilere şükranlarını sundu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e çalışmalarından dolayı teşekkür eden Akşener, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Millet İttifakı belediye başkanları seçildikten sonra bir temel iddia vardı. Sosyal belediyecilik kavramından uzak olacakları, halka dokunan işler yapmayacakları, sonuç itibarıyla, bilindiği gibi alışıldığı gibi yandaş kayıracakları. Böyle bir propagandanın, iddianın muhatabı oldular ama Allah'a şükür ki Kocaeli'nde İzmit Belediye Başkanı, İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı, Millet İttifakı'nın kazandığı ilçe belediye başkanları, Ankara ve diğer belediyelere baktığınız zaman her biri sosyal devlet anlayışına, sosyal belediyecilik anlayışına uygun davranışlar gösterdiler. Yanılttıklarınız için yani sizlerle ilgili yapılan propagandayı boşa çıkardığınız için size teşekkür ediyorum."

Akşener, söz konusu belediye başkanlarına ihaleler, yapılan işler gibi paraya dayanan her konuda şeffaflıklarından dolayı teşekkür ederek, bunun devamını diledi.

İzmit Belediyesinin bu şeffaflık sayesinde 51 milyon lira borcunun ödendiğini aktaran Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Demek ki doğru ihalelerin yapılması, rüşvetin kesilmesi, yolsuzluğun ortadan kaldırılması, israfın ortadan kaldırılması... Demek ki Türkiye'nin kaynakları var, İzmit'in kaynakları var. Size ayrımcılık yapılmasına rağmen kaynaklarınız var ki bu hizmetleriniz dışında bir de 51 milyon lira borç ödemişsiniz. Bunun anlamı şu; Allah yardım edecek ve milletimizin teveccühüyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden, partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden ister erken, ister zamanında yapılan seçimle, önce cumhurbaşkanı değişikliğini sağlayacağız Millet İttifakı olarak. Daha sonra, demokrasinin tam ve kamil uygulandığı, liyakata önem verilen, hukukun ve adaletin tesis edildiği parlamenter sisteme geçiş yapılacak ve sonuçta Türkiye gerçekten önündeki kaynakları, insan gücünü, ekonomik gücüyle, refahın sahaya yayıldığı, vatandaşa yayıldığı bir yeni anlayışla yoluna devam edecektir."

Akşener, Millet İttifakı'nı oluşturan partilerden seçilen belediye başkanları ve belediye meclis üyelerine bu ilkelere dikkat etmeleri ve verdikleri sözleri tutmalarını tavsiye etti.

Kocaeli'nin Kurtuluş Savaşı'ndaki önemine dikkati çeken Akşener, "Kocaeli, Milli Mücadele'de bir kadın kahramanı, Kara Fatma'yı İstiklal Savaşı'nda rol alma, yol alma ve görev yapma şekliyle ortaya koymuş bir şehirdir. Yani İstiklal Mücadelesi'nde biz varız arkadaşlar. Cumhuriyet'in kuruluşunda biz kadınlar varız. Kocaeli'nden bahsediyorum, belediye hizmetlerinde biz varız Allah'a şükür." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, buradaki birlik ve beraberliği muhafaza etmek gibi bir görevlerinin olduğunu vurgulayan Akşener, "Dolayısıyla bu partili cumhurbaşkanlığı meselesi değiştikten sonra rekabet etmeye, 'Ben daha iyi yaparım' demeye hakkımız olacak ama bugün birbirimizin ayağına basmayacağız, bu birlikteliğin getirdiği sonuçların kalıcılığını ve devamını sağlamak üzere her birimize büyük iş düşmektedir." diye konuştu.

Açılışını yaptıkları binanın hayırlı olmasını dileyen Akşener, bu merkezin yarının önemli şirketlerine ev sahipliği yapacağına inandığını söylerine ekledi.

Konuşmaların ardından İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ve diğer protokol üyeleriyle Kadın Girişimciler Merkezi'nin açılış kurdelesini kesen Akşener, binayı gezerek girişimci kadınlarla sohbet etti.