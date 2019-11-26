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Akşener: "Kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın karşısında olmaya devam edeceğiz"
6 saat önce
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi Salondakilerle tokalaşması Salondaki katılımcılar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup...
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:50 Kaynak: AA
İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi
Salondakilerle tokalaşması
Salondaki katılımcılar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
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