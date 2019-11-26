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Son Dakika Güncel Akşener: 'Kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın karşısında olmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

Akşener: "Kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın karşısında olmaya devam edeceğiz"

6 saat önce

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi Salondakilerle tokalaşması Salondaki katılımcılar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup...

İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gelişi

Salondakilerle tokalaşması

Salondaki katılımcılar

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı

TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)

Akşener: Kadına yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın karşısında olmaya devam edeceğiz

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 10:50 Kaynak: AA
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