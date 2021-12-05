İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, üye katılım töreninde konuştu Açıklaması - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "(Millet bizi çağırıyor) sözümüz gerçektir, iktidara geliyor olduğumuz gerçektir. Birlikte, hep birlikte makulü bu ülkede inşa ettiğimiz doğrudur ve gerçektir." dedi.

Akşener, Yenimahalle'deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenen üye katılım töreninde, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının verilmesinin yıl dönümünü kutladı.

Osmanlı'nın her döneminde kadınların devletin varlığı ve milletin birliği için gayret ettiğini belirten Akşener, "Bunun kimisi duyulmuş kimisi duyulmamıştır. Osmanlı'nın yıkılışına doğru gidildiğinde o yıkılışın durdurulması için kadınlar çalışmıştır. İstanbul'da başlayan, Anadolu'ya kadar yayılan, 'bu devlet yıkılmasın' diye kadınların beyaz kıyafetler giydiği beyaz konferanslar yapılmıştır." diye konuştu.

Kurtuluş Savaşı döneminde ilk hareket edenlerin ve Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin ilk kurucularının kadınlar olduğunu ifade eden Akşener, şunları kaydetti:

"Türk kadını ister Osmanlı'nın son dönemi, ister Cumhuriyetinin başı, İstiklal Savaşı, 1. Dünya Savaşı, üstüne düşen her şeyi yapmıştır ve zannedilenin aksine politik bir duruşu ve tutumu da vardır. Hatta İstiklal Savaşı esnasında, Müdafaa-i Hukuk cemiyetlerinin kadın olan bölümleri, Avrupa'nın her şehrini telgraf ve bildiri yağmuruna tutarak, oradaki halkı, parlamentoları veya siyasetçileri üzerinde Türkiye lehine davranmaları için zorlamıştır. Yani kadınların siyasal çalışması o derece.

Cumhuriyet ilan edildiğinde pek çok Batı Avrupa ülkesinin öncesinde, Türk kadınına Atatürk, hakkı halka teslim eden bir lider olarak, hakkını teslim etmiştir. Tekrar seneidevriyemiz kutlu olsun. Geri gittik mi, gittik. Bizim nesil, bu aldığımız görevi bugünün kadınlarına daha genişleterek, daha sağlamlaştırarak teslim ettik mi? O konuda maalesef eksikliklerimiz var. Bunları da gidermek inşallah İYİ Parti'nin iktidarına nasip olacak."

"Ekonominin patronu güvendir"

Partisinin kuruluş sürecine ve siyaset anlayışlarına değinen Akşener, "(Millet bizi çağırıyor) sözümüz gerçektir, iktidara geliyor olduğumuz gerçektir. Birlikte, hep birlikte makulü bu ülkede inşa ettiğimiz doğrudur ve gerçektir. Milletimizin bu makulü anlayıp, özlediği, kavgadan bıktığı, huzur istediği, makulün çevresinde toplandığı da doğrudur. Rahatı kaçanların sinirini bozduk. Her birimizin bu sinir bozukluğu karşısında karşılaştığımız, karşılaşacağımız pek çok şey olacak ama biz bu konuda şerbetliyiz." görüşünü paylaştı.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Durmuş Yılmaz'a, 'Ekonomi nasıl düzelir' diye sormuştum. 'Ekonominin patronu güvendir' demişti. Yani demokrasidir, hukuktur, adalettir. Bütün bunlar olduğunda ekonomi de düzelir. Çünkü Türkiye'nin kaynakları çok yüksek. Bunların israfla, kayırmacılıkla, liyakatsizlikle ve yolsuzlukla darmaduman edildiği bu tek adam sisteminin, milletimizin oylarıyla değiştirildiği, yeniden hukukun, adaletin, demokrasinin tesis edildiği güçlendirilmiş parlamenter sistemi gerçekleştirecek, onun lokomotifi olan kadro burada. Bu kadroya, bugün çok değer verdiğimiz birçoğumuzun abisi, bazılarımızın arkadaşı partimize katılıyorlar, ailemizi büyütüyorlar, bizi şereflendiriyorlar."

Konuşmasının ardından, Akşener, aralarında siyasetçi, eski milletvekili, emekli bürokrat ve iş insanlarının da bulunduğu yeni üyelere parti rozetlerini taktı.

Programın sonunda, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın doğum günü, partililerce kutlandı.