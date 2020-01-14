Son Dakika › Güncel › Akşener: '(Kanal İstanbul) Milletimizi böyle bir yükün altına atmaya kimsenin hakkı yok' - Son Dakika
Akşener: "(Kanal İstanbul) Milletimizi böyle bir yükün altına atmaya kimsenin hakkı yok"
6 saat önce
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 10:40 Kaynak: AA
Toplantının yapıldığı salon ve katılımcılar
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. (3)
Son Dakika Ankara kulislerini sallayacak iddia: Erdoğan 5 belediye başkanını AK Parti'ye transfer edecek Devlet Bahçeli 6 ay sonra grup toplantısı düzenledi Uzmanından İstanbul'a çok kritik uyarı! Perşembe ve Pazar günü 'asit yağmuru' yağacak Yolcu minibüsü şoförü, araç içi multimedya ekranından okey oynadı!