Akşener, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi - Son Dakika

Akşener, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kanal İstanbul Projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.

Akşener, partililer ve vatandaşlarla itiraz dilekçesi vermek için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne geldi.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Akşener, Kanal İstanbul'un 8 yıldır bekletilen bir proje olduğunu belirterek, neden bugün gündeme geldiğinin sorgulanması gerektiğini söyledi.

Bilim insanlarının deprem, Marmara Denizi, İstanbul'un nüfusu açısından itiraz ettiklerini dile getiren Akşener, "Daha ilginci askerler güvenlik açısından itiraz ediyor. Bu konunun uzmanı herkes itiraz ediyor. Fakat iktidar tartışmaya kapalı, bilgilenmeye kapalı. İnatlaşarak 'İlla da bu işi yapacağız.' diye yola çıktılar. 16 milyon İstanbullunun çakılacak her çivide hakkı var. Dolayısıyla madem bizimle konuşmuyorsunuz, madem bizi dinlemiyorsunuz, madem çaldığım düdük diyorsunuz, İstanbullular da her ilçede 2-3 bin kişilik sıralara girip bireysel haklarını kullanır. Ben de bu hakkımı kullanmak için buradayım." diye konuştu.

Türkiye'de ekonomik bir yıkım olduğunu öne süren Akşener, geçiş garantili yap-işlet-devret modeli ile vatandaşların proje için borçlanacağını ifade etti.

Meral Akşener, haklı tepkilerini göstermek için dilekçe verdiklerini dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbulluların tavrını görerek sağduyusu ve gerçekçiliği ile projeyi rafa kaldırmasını umut ettiklerini kaydetti.

Akşener, Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi

Çevresel Etki Değerlendirme, Meral Akşener, İYİ Parti, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 05:36 Kaynak: AA
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