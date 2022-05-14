Akşener, Karaman'da Türk Dil Bayramı Etkinliklerine Katıldı - Son Dakika
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Akşener, Karaman'da Türk Dil Bayramı Etkinliklerine Katıldı

14.05.2022 17:09

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkçe’nin resmi dil olmasının 745. yıl dönümü nedeniyle Karaman’da düzenlenen ‘Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma’ etkinliklerine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türkçe'nin resmi dil olmasının 745. yıl dönümü nedeniyle Karaman'da düzenlenen 'Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma' etkinliklerine katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnaf ziyaretleri için geldiği Karaman programı kapsamında son durağı Turkuaz Gölü kıyısındaki mesire alanı oldu. Burada Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre'yi Anma etkinliklerini izleyen Akşener, Ermenek Belediye Başkanı Atilla Zorlu'dan da bilgi adlı.

Akşener ilk olarak kum pistinde yapılacak olan motosiklet yarışının başlangıç işaretini verdi. Bir süre boyunca yarışları izleyen Akşener, daha sonra Turkuaz Gölü'nde yapılan su gösterilerini izledi. Su danslarını çok beğendiğini belirten Akşener, göstericilere el salladı.

Türk Dil Bayramı, Karamanoğlu Mehmet Bey'in 13 Mayıs 1277 tarihindeki fermanı ile Türkçe'nin devletin resmi dili olarak kabul edilmesinin yıl dönümünde kutlanıyor.

Akşener, Karaman'da Türk Dil Bayramı Etkinliklerine Katıldı
Akşener, Karaman'da Türk Dil Bayramı Etkinliklerine Katıldı
Akşener, Karaman'da Türk Dil Bayramı Etkinliklerine Katıldı
Akşener, Karaman'da Türk Dil Bayramı Etkinliklerine Katıldı

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Türk Dil Bayramı, Yunus Emre, İYİ Parti, Karaman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel Akşener, Karaman'da Türk Dil Bayramı Etkinliklerine Katıldı - Son Dakika


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