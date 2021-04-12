Akşener, Kızılcahamam'da iş yerleri yanan esnafı ziyaret etti - Son Dakika

Akşener, Kızılcahamam'da iş yerleri yanan esnafı ziyaret etti

12.04.2021 13:28
Akşener, Kızılcahamam'da iş yerleri yanan esnafı ziyaret etti, System.String[]

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangında dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde Kasaplar Çarşısı'nda çıkan yangında dükkanları zarar gören esnafı ziyaret etti.

İYİ Parti Lideri Akşener, 4 gün önce Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda çıkan ve 15 iş yerinin kullanılmaz hale geldiği yangın bölgesinde inceleme yaptı, esnaf ile görüştü. Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Akşener, gerek Ankara Büyükşehir Belediyesi gerekse Çevre ve Şehircilik Bakanlığının üzerine düşen görevlerin olduğunu söyledi. İş yeri sahiplerinin görüşlerini ve taleplerini dinlemek üzere geldiğini söyleyen Akşener, "Kendileriyle konuştum. Bu çerçevede, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ve bakanlığı ile görüşmeler yapıp, mağdur olan arkadaşlarımızı bilgilendireceğim. Önemli olan bir an evvel mağduriyetlerin giderilmesidir. Somut, çok dürüst bir biçimde esnaf arkadaşlarımız önerilerde bulundular. Bana düşen görev, bu öneri ve tespitlerin hayata geçmesi için gayret göstermek, kolaylaşmasını sağlamaktır" dedi.Akşener, yangın nedeniyle zarar gören iş yeri sahiplerinin yanında olduklarını belirterek, "Bizim inancımız hep şu oldu; milletimiz seçimlerde bazı siyasi partileri iktidar etmekle, hizmet etmekle görevlendirir. Bazı siyasi partileri ki biz onlardan birisiyiz, muhalefet görevini tevdi eder. O muhalefet görevinin millet tarafından verilmiş hali de milletin avukatlığını yapmaktır. İktidar partilerinin işi çoktur. Bizim ise zamanımız vardır. Çünkü biz hizmetin içerisinde yer almadığımız için dolayısıyla eksiği, gediği görüp iktidara bunu iletmekle ilgili bir görevdir bu. Bugün de aynı görevi yapmak üzere buradayız. Bir muhalefet partisi genel başkanı olarak, benim üzerime ne düşüyorsa, onu yapmak ve yerinde öğrenmek için geldim" diye konuştu.


Akşener, Kızılcahamam'da iş yerleri yanan esnafı ziyaret etti
Akşener, Kızılcahamam'da iş yerleri yanan esnafı ziyaret etti

Meral Akşener, Kızılcahamam, İYİ Parti, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Akşener, Kızılcahamam'da iş yerleri yanan esnafı ziyaret etti - Son Dakika


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