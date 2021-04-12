Akşener, Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısından görüntüler
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yanan alana gelişi ve incelemeleri
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçen hafta çıkan yangında zarar gören Kızılcahamam Kasaplar Çarşısı'nda esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Akşener, incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Kaynak: AA
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