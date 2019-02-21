Akşener, Kocaeli'yi Istiyor
1 saat önce
Kocaeli'nin kızı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşen Kocaeli Büyükşehir adayı Dr. Serdar Kaman'a Akşener'den tam destek geldi ve "Kocaeli'yi alması istendi.
Millet İttifakı'nın Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Dr. Serdar Kaman, bugün yoğun bir gün geçirdi. Kaman, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüştü ve tam destek sözü aldı.
Serdar Kaman'a "Kocaeli alınmalı" diyen Akşener'in "Memleketim artık İyi Parti'nin kalesi olsun" dediği öğrenildi. Serdar Kaman'ın bu direktifler doğrultusunda önümüzdeki hafta çalışmalarına dahada hız katacak.
Öte yandan Millet İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Serdar Kaman bu görüşmenin ardından Türkiyem Tv Ana Haber Bülteni'ne Canlı yayın Konuğu olarak katıldı ve projelerini anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 05:30 Kaynak: Bültenler
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