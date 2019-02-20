Akşener: "(Kocamaz'ın Adaylığı) İyi Parti Bugün Bir Tuzakla Daha Karşı Karşıya"
1 saat önce
- İYİ Parti Yerel Seçim Toplantısı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Congresium'da partisinin Yerel Seçim Toplantısı'na katıldı.
- İYİ Parti
Yerel Seçim Toplantısı Meral Akşener
'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Congresium'da partisinin Yerel Seçim Toplantısı'na katıldı.(2)
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:15 Kaynak: AA
CHP, İYİ Parti ve HDP İttifakı Afişi Montaj Çıktı
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