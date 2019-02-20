Son Dakika Haberleri: Akşener: "(Kocamaz'ın Adaylığı) İyi Parti Bugün Bir Tuzakla Daha Karşı Karşıya"

Akşener: "(Kocamaz'ın Adaylığı) İyi Parti Bugün Bir Tuzakla Daha Karşı Karşıya"

1 saat önce

- İYİ Parti Yerel Seçim Toplantısı Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Congresium'da partisinin Yerel Seçim Toplantısı'na katıldı.

- İYİ Parti Yerel Seçim Toplantısı
Meral Akşener'in konuşması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ATO Congresium'da partisinin Yerel Seçim Toplantısı'na katıldı.(2)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:15 Kaynak: AA

Ankara Ticaret Odası, Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel
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