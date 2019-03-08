Akşener, Kocamustafapaşa'da Kadınlarla Yürüdü

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyaseti adaylar ve onların projeleri, çalışmaları üzerinden değerlendirmek gerektiğini belirterek, "Hangi adayın projelerine ikna olursanız, onu destekleyeceksiniz.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyaseti adaylar ve onların projeleri, çalışmaları üzerinden değerlendirmek gerektiğini belirterek, "Hangi adayın projelerine ikna olursanız, onu destekleyeceksiniz. Komşularınızla, arkadaşlarınızla, ailenizle düşman olmayın. Bu bir yerel seçimdir." dedi.



Akşener, İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığınca Fatih Kocamustafapaşa Meydanı'nda düzenlenen 8 Mart Kadınlar Günü etkinliğinde, kadınlara hitap etti.



Partisinin Fatih Belediye Başkanı Adayı İlay Aksoy'u tanıtan Akşener, "Fatih'e kadın aday mı olur." diye eleştiri yapıldığını ifade ederek, kadın adayı benimsemeyeceğini söylemenin hem kadınlara hem de ilçedekilere hakaret anlamına geldiğini söyledi.



Akla gelen herkese "terörist" diyen bir dil kullanıldığını ileri süren Akşener, "Bu ayrıştırıcı dile son vereceksiniz. Siyaseti adaylar üzerinden onların projeleri çalışmaları üzerinden değerlendirin. Hangi adayın projelerine ikna olursanız, onu destekleyeceksiniz. Komşularınızla, arkadaşlarınızla, ailenizle düşman olmayın. Bu bir yerel seçimdir. Projelerin, adayların hizmet anlayışının yarıştığı bir yerel seçimdir. Bu işi din, iman boyutuna taşımanın, insanları birbirinin karşısına dikmenin en büyük beka sorunu olduğuna inanıyorum. Bunu elinizin tersiyle iteceksiniz." diye konuştu.



"Bütün seçmenler, ülkenin vatansever ve milliyetçi insanları"



Bütün seçmenleri ülkenin vatansever ve milliyetçi insanları olarak gördüklerini dile getiren Akşener, "Dolayısıyla bir tarafa hain, bir tarafa terörist, bir tarafa vatansever denilmesini şiddetle kınıyorum. Bunu elinizin tersiyle iteceksiniz." dedi.



Kadınların elindeki dövizlerde "EYT, kadına şiddete hayır, bedenime dokunma" yazıldığını belirten Akşener, bunların sosyal kesimlerin talepleri olduğunu söyledi.



Akşener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'ın seçim afişlerine değinerek, "Bütün şehri donatmışlar. Bir aşk hikayesi. Hani çok aşık adamlar ya bana yarsın, ya kara toprağa diyor ya. İstanbul'un yüzüne kezzap atıldı, bu aşk uğruna." ifadelerini kullandı.



Akşener, konuşmasının ardından beraberindeki kadınlarla Kuvayi Milliye Caddesi'nde yürüdü. Üzerine "EYT" yazan yelek giyen Akşener, cadde boyunca devam eden yürüyüşü sırasında esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.



Kocamustafapaşa Meydanı'ndaki etkinlik öncesinde İYİ Parti Bakırköy Belediye Başkan Adayı Ateş Ünal Erzen tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen programa katılan Akşener, yerel seçimlere gidildiği halde Türkiye sanki harbe gidiyormuş gibi hareket edildiğini savundu.



Akşener, CHP, İyi Parti, Demokrat Parti ve Saadet Partisi seçmeninin, Türkiye'nin bekasını tehlikeye attıkları gerekçesiyle suçlanmasına da tepki gösterdi.



Kendisine yönelik dava ve suç duyurularına da değinen Akşener, bunlardan korkmadığını kaydetti.



Kadınlar ayağa kalktığında o yerde zulmün de biteceğini dile getiren Akşener, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatındaki kadınlara ve annesine yönelik ağır hakaretler eden kişiye hiçbir hukuki yaptırımda bulunulmadığını savundu.

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