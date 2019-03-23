Son Dakika Haberleri: Akşener: Korkacağım Bir Kul Yok; İsteyen Hapis Eder (2)

Akşener: Korkacağım Bir Kul Yok; İsteyen Hapis Eder (2)

1 saat önce

AKŞENER POZANTI'DA Niğde'deki temaslarının ardından Adana'ya geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pozantı ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde düzenlenen mitingde konuştu.

Akşener: Korkacağım Bir Kul Yok; İsteyen Hapis Eder (2), System.String[]
AKŞENER POZANTI'DA 

Niğde'deki temaslarının ardından Adana'ya geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pozantı ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde düzenlenen mitingde konuştu. Akşener'e, İYİ Parti Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu, il ve ilçe başkanları da eşlik etti. Pozantı Belediye Başkan adayı Mehmet Can için seçmenlerinden oy isteyen Akşener, şöyle konuştu:

" 1 Nisan'dan itibaren zam yağmurunun durması için, elektriğin kat kat zamlanmasını engellemek için 31 Mart'ta o kulağı çekmelisiniz. Uzun zamandır size seçmen velinimetimdir denilmiyor. 31 Mart'ta o kulağı çekerseniz, 4,5 yıl sonra seçim olacak ya kurbanın olayım o oyu bana ver diyecek.

Onur Can BULAT/POZANTI (Adana),

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:12 Kaynak: DHA

Niğde, İYİ Parti, Adana, Pozantı, Politika
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