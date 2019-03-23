Akşener: Korkacağım Bir Kul Yok; İsteyen Hapis Eder (2)
1 saat önce
AKŞENER POZANTI'DA Niğde'deki temaslarının ardından Adana'ya geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Pozantı ilçesinde Atatürk Caddesi üzerinde düzenlenen mitingde konuştu.
AKŞENER POZANTI'DA Niğde
'deki temaslarının ardından Adana
'ya geçen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
, Pozantı
ilçesinde Atatürk Caddesi
üzerinde düzenlenen mitingde konuştu. Akşener'e, İYİ Parti
Adana Milletvekili Mehmet Metanet Çulhaoğlu
, il ve ilçe başkanları da eşlik etti. Pozantı Belediye Başkan adayı Mehmet Can
için seçmenlerinden oy isteyen Akşener, şöyle konuştu:
" 1 Nisan
'dan itibaren zam yağmurunun durması için, elektriğin kat kat zamlanmasını engellemek için 31 Mart'ta o kulağı çekmelisiniz. Uzun zamandır size seçmen velinimetimdir denilmiyor. 31 Mart'ta o kulağı çekerseniz, 4,5 yıl sonra seçim olacak ya kurbanın olayım o oyu bana ver diyecek. Onur Can
BULAT/POZANTI (Adana),
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:12 Kaynak: DHA
Selahattin Demirtaş: Batıda CHP ve İYİ Parti'nin Adaylarını Destekleyeceğiz
Yürek Yakan Olay! Kanala Düşen Oğlunu Kurtaran Baba Boğularak Can Verdi
Oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un Adnan Oktar'ın Programına Konuk Olduğu Video Sosyal Medyayı Salladı
Meteoroloji'den Kar Yağışı Uyarısı! Kuvvetli Şekilde Geliyor