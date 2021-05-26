Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı! - Son Dakika

Akşener'le ilgili "Daha neler olacak neler" diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!

26.05.2021 14:33

Partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gergin geçen Rize ziyaretiyle ilgili de konuştu. Erdoğan'ın, "Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler" sözleriyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, "Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün AK Parti Grup Toplantısı'nda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Rize ziyareti sırasında vatandaşlarla yaşadığı gerilime de değinen Erdoğan "Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler. Çayeli'nde de gerekeni yaptılar. Trabzon'a geçmeye kalktın, uçağa binip döndün. Daha neler olacak, neler. Bunlar iyi günler. Bu ülkede ahde vefa diye bir şey var. Ahde vefa olmazsa bu millet affetmez" ifadelerini kullandı.

"ER MEYDANINA GEL, MİLLETTEN KORKULMAZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meral Akşener'le ilgili sözlerine Twitter hesabından yaptığı açıklama ile tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu "Erdoğan binlerce trolünden umudunu kaybetmiş olacak ki, kendi de trol gibi konuşmaya başlamış. Mafya ağzı ile 'Bunlar daha iyi günler' demiş. Geç bunları kardeşim geç. Er meydanına gel, milletten korkulmaz. Sandığı getir sandığı" dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun o tweet'i:

Erdoğan'ın Akşener'le ilgili 'Bunlar iyi günler' sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı

AKŞENER RİZE ZİYARETİNDE VATANDAŞLARLA TARTIŞMA YAŞAMIŞTI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener taş ocağına karşı eylem yapan Rize İşkencedere'deki köylülere destek vermek için Rize'ye gitmişti. Rize'nin İkizdere ilçesinde esnaf ziyareti yapmak isteyen Akşener, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu için "Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrail versiyonu" sözleri nedeniyle bir grubun tepkisi ile karşılaşmıştı. Tepki gösteren grupla partililer birbirlerinin üzerine yürüyünce gerginlik yaşanmıştı.

Akşener'le ilgili Daha neler olacak neler diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı!
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler

Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Rize, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Akşener'le ilgili 'Daha neler olacak neler' diyen Erdoğan'a, Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Sandığı getir sandığı! - Son Dakika


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