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Akşener: "(Libya tezkeresine) Hayır oyu vereceğimizi paylaşmak istiyorum"
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:31 Kaynak: AA
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.
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