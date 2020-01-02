Akşener: "(Libya tezkeresine) Hayır oyu vereceğimizi paylaşmak istiyorum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akşener: '(Libya tezkeresine) Hayır oyu vereceğimizi paylaşmak istiyorum' - Son Dakika

Akşener: "(Libya tezkeresine) Hayır oyu vereceğimizi paylaşmak istiyorum"

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklaması ANKARA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Akşener: (Libya tezkeresine) Hayır oyu vereceğimizi paylaşmak istiyorum

Meral Akşener, İYİ Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 01:31 Kaynak: AA
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