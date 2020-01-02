Akşener: Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz - Son Dakika
Son Dakika Dünya Akşener: Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz - Son Dakika Dünya

Akşener: Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz

6 saat önce

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladıView on euronews.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladıView on euronews

Akşener: Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz

Meral Akşener, İYİ Parti, Libya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:48 
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