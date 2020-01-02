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Akşener: Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkereye 'hayır' oyu vereceğiz
6 saat önce
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladıView on euronews.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresine 'hayır' oyu vereceklerini açıkladıView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 02:48
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