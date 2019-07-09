Akşener: "Madem 24 Haziran'da HDP seçmeni bize oy verdi, HDP'ye kim oy verdi"
15 dakika önce
- İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 10:36 Kaynak: AA
- İYİ Parti
TBMM Grup Toplantısı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener
'in konuşması İYİ Parti TBMM Grup Toplantısı
TBMM - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (2)
Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne iki farklı dövme başvurusu
HDP'li Kurtulan'ın "oy" çıkışına Meral Akşener'den yanıt: Nasrettin Hoca hikayesi gibi
Meral Akşener: Celal Adan hepimize 'Nesebi gayrı sahih' dedi
İzmir'de 0-5 yaş arasında çocuğu bulunan ailelere ayda 10 binişlik ulaşım kartı verilecek